逆轉英格蘭卻爆政治風暴！　球員高舉「福克蘭屬於阿根廷」布條

▲阿根廷球迷情緒激動。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

阿根廷在世界盃準決賽以2比1逆轉擊敗英格蘭，連續兩屆挺進冠軍戰，不過賽後慶祝活動卻出現政治爭議。

部分阿根廷球員在場內高舉寫有「Las Malvinas son Argentinas」的布條，意即「福克蘭群島屬於阿根廷」，此舉可能違反國際足球總會（FIFA）禁止在賽事中展示政治標語的相關規定，球隊恐面臨紀律處分。

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阿根廷此役一度以0比1落後，直到正規時間剩下約5分鐘時才扭轉戰局，最終以2比1完成逆轉，取得世界盃決賽門票；球員賽後留在場內慶祝，期間有人展示支持阿根廷對福克蘭群島主權主張的布條，隨後更將布條留在球場草地上。

阿根廷總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）賽前便曾強調，不希望這場阿根廷與英格蘭之間的對決，被外界渲染成兩國歷史與政治衝突的延伸。

史卡洛尼表示，「我不希望這場比賽成為有關福克蘭群島衝突的比賽。」

然而，球員賽後展示政治布條的行為，仍讓這場備受矚目的準決賽延伸出場外風波。

LOS JUGADORES CON LA BANDERA DE MALVINAS ARGENTINAS. pic.twitter.com/UNotUaj120 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) July 15, 2026

福克蘭群島在阿根廷被稱為馬爾維納斯群島，位於距離阿根廷本土約300英里處，與英國則相距約8000英里；阿根廷長期主張擁有該群島主權，但目前群島屬於英國海外領土，雙方多年來持續存在主權爭議。

英國與阿根廷的緊張關係曾在1982年升高為福克蘭戰爭，這場軍事衝突持續74天，共造成655名阿根廷軍人、255名英國軍人以及3名島上居民死亡。

負責制定足球規則的國際足球協會理事會（IFAB），以及負責國際賽事管理的FIFA，向來嚴格限制球隊與球迷在大型賽事中展示具有政治、宗教或個人立場的旗幟、圖像及標語。

IFAB規則明確指出，「球員裝備不得帶有任何政治、宗教或個人性質的標語、聲明或圖像；球員不得露出印有政治、宗教或個人性質標語、聲明或圖像的內衣，也不得展示製造商商標以外的廣告。」

規則同時寫道，「任何違規行為，都可能由賽事主辦單位、所屬國家足球協會或FIFA，對球員及球隊作出處分。」