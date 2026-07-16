領先後只剩12%控球！英格蘭慘遭阿根廷逆轉　圖赫爾不認調度錯

▲Thomas Tuchel。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

英格蘭在世界盃4強痛失領先優勢，最終遭阿根廷2比1逆轉，無緣隊史第2座世界盃冠軍；主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後強調，自己不會因這場失利離開，將依照合約繼續帶隊至2028年歐洲國家盃。

面對外界質疑換人過於保守，他也表示願意承擔所有批評，但沒有人能確定不同調度是否會帶來不同結果。

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英格蘭在世界盃準決賽中，由戈登（Anthony Gordon）第55分鐘率先破門，一度朝隊史第2次晉級世界盃決賽邁進。

不過，阿根廷在比賽尾聲展開猛烈反攻，費南德斯（Enzo Fernández）與馬丁內斯（Lautaro Martínez）接連進球，其中馬丁內斯更在傷停補時第2分鐘攻入致勝球，幫助阿根廷以2比1完成戲劇性逆轉。

LAUTARO JAVIER MARTÍNEZ.



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圖赫爾在本屆世界盃開打前，已與英格蘭足球總會完成續約，合約將延續至2028年歐洲國家盃結束；賽後被問到是否仍會繼續擔任英格蘭主帥時，他明確表示不會離開。

「首先，世界盃還沒有結束，我們還有一場比賽要踢，雖然那不是一場我們非常期待的比賽，但我們仍然必須完成它。」

圖赫爾接著表示，「之後我們會繼續前進，我的合約將持續到在本土舉行的歐洲國家盃，我很期待那項賽事；即使在現在這個時刻，要把目光放到那麼遙遠的未來確實很困難，但我仍然非常期待。」

“I’m responsible”



Thomas Tuchel responds to criticism of his decisions in England’s heartbreaking semi-final loss.



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然而，圖赫爾此役的換人調度也成為賽後焦點，英格蘭取得領先後逐漸失去比賽主導權，阿根廷大舉壓上尋求扳平，梅西（Lionel Messi）更策動球隊最後兩顆進球，包括馬丁內斯在傷停補時階段攻入的致勝球。

圖赫爾在第82分鐘以伯恩（Dan Burn）換下詹姆斯（Reece James），隨後又讓後衛奧萊利（Nico O'Reilly）取代中場賴斯（Declan Rice）；從戈登進球到阿根廷完成逆轉的這段時間，英格蘭控球率僅剩12%，保守調度也因此遭到外界質疑。

被問到是否認為自己的決定出現錯誤，圖赫爾回應，「不，我認為這就是比賽的一部分。」

「只要你輸球，就會受到批評，沒有人知道，如果我們當時做出不同的決定，最後會發生什麼事。」

"No regrets, the team gave everything and we were very, very close."



England boss Thomas Tuchel reflects on their semi-final defeat to Argentina. pic.twitter.com/kWPFWe5eDF — BBC Sport (@BBCSport) July 15, 2026

圖赫爾強調，自己不會沉溺於假設性的討論，「因此，糾結在這些問題上，甚至因此失去理智，沒有任何意義；我必須為這些決定負責，因為是我做出的，所以我會接受批評，事情就是這樣。」

英格蘭此次遭到逆轉，也讓外界聯想到球隊近年在國際大賽中的多次失利，包括2018年世界盃4強對陣克羅埃西亞，以及2020年歐洲國家盃決賽面對義大利，英格蘭都曾率先取得領先，最終卻未能守住優勢。

不過，圖赫爾否認英格蘭存在某種難以擺脫的宿命或心理陰影，也不認為類似失敗已經成為球隊的「基因」；「我喜歡從足球本身出發，用足球的角度看待這些事情，因此，我首先想到的，永遠是如何在球場上解決問題。」

圖赫爾提及，「我不太相信這是什麼英格蘭特有的現象，也不相信有所謂的詛咒，或歷史總是在這些時刻不斷重演。」

「每一次的教練不同、球員不同、比賽情況不同，面對的對手也不同；因此，基本上我仍然相信，問題必須回到足球層面。」

談到球隊此次落敗的真正原因，圖赫爾直言，英格蘭在取得領先後踢得不夠積極，無論在何種陣形與防守組織下，都沒有主動掌控比賽。

「以我作為足球教練的角度來看，這正是我們今天付出代價的原因，因為我認為，無論我們採用哪一種陣形或組織方式，球隊都不夠積極主動。」