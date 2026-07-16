無緣替英格蘭終結60年冠軍荒　貝林漢姆向球迷道歉：太令人心碎

實習記者陳鈺唐／綜合報導

英格蘭在世界盃4強戰遭阿根廷1比2逆轉，無緣晉級冠軍戰。陣中球星貝林漢姆（Jude Bellingham）賽後難掩失落情緒，坦言自己一直希望能成為帶領英格蘭終結多年等待、站上世界之巔的一員，如今卻只能再次向球迷道歉，「真的太令人心碎了。」

此役英格蘭第55分鐘靠著戈登（Anthony Gordon）率先破門，一度掌握晉級主動權，但比賽尾聲風雲變色。阿根廷靠費南德茲（Enzo Fernández）遠射扳平，補時階段馬丁尼茲（Lautaro Martínez）踢進致勝進球，幫助阿根廷以2比1逆轉闖進決賽。

賽後接受訪問時，貝林漢姆坦言，這場失利讓他難以接受。「真的太令人心碎了，我一直希望自己能成為這支終於做到、終於跨過最後一道關卡的英格蘭隊一員。」

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對英格蘭而言，這已不是第一次與世界盃冠軍擦身而過，貝林漢姆也表示，最令他難受的是，再次站在球迷面前，說著他們多年來早已聽過無數次的失望話語。「現在站在這裡，對球迷說著他們可能已經聽了好多年的話，真的令人非常難受。」

貝林漢姆坦言，自己多希望能再替英格蘭贏下一、兩場比賽，帶領球隊完成所有人的期待，但此刻腦中只剩下失望。「我希望自己能說得更多，也希望能再多贏一、兩場比賽，但現在我的腦袋因為失望而有些混亂。」

最後，貝林漢姆向所有支持英格蘭的球迷致歉，「我很抱歉。」

這場失利讓英格蘭無緣終結長達60年的世界盃冠軍等待，而貝林漢姆簡短卻真摯的發言，道盡全隊此刻的遺憾與自責，也流露出未能完成全國期待的沉重心情。

▲英格蘭止步4強，無緣晉級世界盃決賽。（圖／達志影像／美聯社）