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「阿根廷滾出世足」連署破千萬　進決賽連鄰國也不挺原因曝

▲阿根廷晉級冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷晉級冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃，衛冕冠軍阿根廷在準決賽擊敗英格蘭，成功挺進決賽，將與西班牙爭奪金盃。然而，與場上的勝利形成鮮明對比，阿根廷在場外似乎已經成為「全民公敵」，除了先前發起將阿根廷逐出世界盃的聯名活動，目前連署人數已正式突破1200萬大關，甚至鄰國拉丁美洲球迷都不挺，美媒《紐約時報》也撰文分析原因。

日前有網站開始連署「將阿根廷踢出世界盃」活動，截至台灣時間16日中午，目前連署人數已正式突破1200萬大關，該連署書列出了阿根廷隊的「10大罪狀」，內容直指賽事過程中對阿根廷球隊與梅西（Lionel Messi）的過度偏袒，包括裁判執法不公、給予阿根廷過多的十二碼罰球，以及阿根廷球迷在賽事中涉及的種族歧視言論。

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這種廣泛的怨恨情緒，觸及了拉丁美洲地區深層的文化矛盾。每四年世界盃期間，通常會有淘汰球隊的球迷轉而支持鄰國球隊，但這種團結精神在今年並未延伸到阿根廷身上。

《紐約時報》今指出，社群媒體上充滿了關於阿根廷的迷因與嘲諷，許多拉丁美洲球迷戲稱阿根廷與其說是「拉丁美洲國家」，不如說是「歐洲國家」，並聲稱寧願支持挪威也不願支持這支區域對手。這種情緒背後，源於阿根廷人長期以來被視為與鄰國有明顯區隔。許多阿根廷人自認擁有較高比例的西班牙與義大利血統，而在拉美其他國家眼中，這種自視甚高的優越感，常被詮釋為對拉丁美洲鄰國的輕蔑。

阿根廷媒體與政治人物的言論更火上澆油。前阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）曾公開說出「墨西哥人來自印第安人，巴西人來自叢林，但我們阿根廷人來自船上……來自歐洲」的言論；更有阿根廷記者在直播中直言「我靈魂深處厭惡墨西哥人」，這些言論在網路上被不斷轉發，成為阿根廷被排擠的證據。

▲阿根廷球迷。（圖／路透）

▲阿根廷球迷。（圖／路透）

而旅居墨西哥城的阿根廷演員伊萬科維奇（Karenina Ivankovic）表示，她對於今年賽事期間針對阿根廷人的「仇恨心理」感到震驚，她的同胞甚至在FIFA主辦的節日活動中遭到攻擊。她認為，阿根廷人對足球的極度狂熱，源於國家長期身處經濟與政治危機，足球成為他們唯一的連結，「阿根廷人說，沒有什麼比進球後的擁抱更好的了。」

儘管墨西哥與阿根廷之間有著馬拉度納（Diego Maradona）時代留下的經典對決歷史，以及多次淘汰墨西哥的賽場舊恨，但這種敵意已擴散至哥倫比亞、智利、烏拉圭及秘魯等國，有哥倫比亞球迷接受紐時訪問時就直言，他和厄瓜多、秘魯的朋友都在支持「任何與阿根廷交手隊伍」，即使那個對手曾經擊敗過哥倫比亞。

對於許多拉美球迷而言，阿根廷即便擁有梅西這位被譽為「有史以來最偉大球員」，其國家隊形象卻已與至上主義、傲慢以及裁判偏袒掛鉤。

隨著阿根廷即將在20日的決賽對決防守堅韌的西班牙，這場圍繞著阿根廷隊的爭議，已不單純是體育賽事，更演變為一場關乎拉美文化認同與民族情緒的激辯。對於阿根廷隊而言，他們正同時在球場上挑戰世界冠軍二連霸，並在場外應對來自整個大洲的排擠浪潮。

關鍵字： 2026世足阿根廷世界盃梅西拉美連署

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