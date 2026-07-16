洋基交易大限要動了！捕手火力墊底、牛棚缺三振　凱許曼放話全面補強

▲Austin Wells。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基上半季展現競爭力，但捕手打擊低迷、牛棚欠缺三振能力等問題也逐漸浮上檯面，隨著8月3日交易大限逼近，總經理凱許曼（Brian Cashman）表明，球團將以開放態度評估市場，捕手與後援投手預計是現階段最主要的補強方向。

洋基本季開局展現不同於去年的拚戰態度，3月底作客舊金山的系列賽，洋基拿下開季前兩戰，投手群連續18局未讓巨人得分，最終再下一城完成橫掃。

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隊長賈吉（Aaron Judge）透露，當時他與多名資深球員特別向全隊喊話，提醒隊友不能因為取得領先就放鬆；洋基上季曾多次在類似情況下失去專注，最終也因此付出無緣分區冠軍的代價。

賈吉表示，「回頭看在舊金山的那些比賽，我們真的有把接力棒傳下去，有人會努力完成一個艱難的打席、選到保送，或是想辦法推進跑者，關鍵就是這些小細節。」

他進一步指出，「即使一名打者只是纏鬥9球、10球，也能消耗投手，讓後面的打者更有機會等到一顆可以攻擊的好球。」

▲Aaron Judge。（圖／路透）



這股不能鬆懈的迫切感，也反映在洋基面對交易大限的態度；休賽季期間，外界不斷以「原班人馬再戰一年」形容洋基的陣容規劃，雖然這句話帶有負面意味，但球團高層仍相信，2025年的核心班底值得再獲得一次挑戰機會。

凱許曼提及，「到了交易大限，我們會保持開放態度，努力讓球隊變得更好，就是這麼簡單；我們會評估市場上有哪些選項，只要是合理、能夠幫助球隊的機會，我們都會嘗試爭取，不論是投手還是進攻端。」

洋基去年交易大限前曾進行大幅度補強，陸續換來麥克馬洪（Ryan McMahon）、羅薩里奧（Amed Rosario）、卡巴耶羅（José Caballero）、貝德納（David Bednar）、多瓦爾（Camilo Doval）與伯德（Jake Bird），幾乎重新改造球隊陣容。

不過，這些操作當中既有成功案例，也有未能達到預期的補強，今年洋基可能再度積極出手，其中捕手被視為最迫切的需求。

Austin Wells (5)



Opponent: Tampa Bay Rays

Pitcher: Cam Booser

Date: 07/09/2026 pic.twitter.com/9L2s1JRlIp — Yankees Home Runs (@NYY_HR) July 9, 2026

威爾斯（Austin Wells）與洋基其他捕手上半季合計僅繳出1成76打擊率、0.521攻擊指數，兩項數據均接近大聯盟墊底；凱許曼坦言，捕手戰力「確實是個問題」，而且是球季開始前未曾預料到的狀況。

雙城捕手傑佛斯（Ryan Jeffers）被視為洋基的潛在目標之一，傑佛斯過去曾與洋基捕手教練史旺森（Tanner Swanson）合作，雙方已有一定程度的熟悉度。

洛磯捕手古德曼（Hunter Goodman）則擁有更高的長打潛力，不過，洋基原本也期待威爾斯能扮演相同角色，畢竟他上季曾敲出21支全壘打。

▲Carlos Lagrange。（圖／路透）



除了捕手之外，牛棚也是洋基可能補強的重點；球團原本希望透過內部轉型，替後援投手群注入更具壓制力的球速，因此安排農場排名第4的新秀拉格蘭奇（Carlos Lagrange）改以後援身分出賽。

然而，拉格蘭奇因右肩關節囊拉傷，預計至少缺陣6週，迫使洋基重新把目光轉向市場；洋基牛棚上半季繳出3.04防禦率，排名大聯盟第1，但製造揮空與三振的能力相對不足。

洋基後援投手群每9局僅送出8.41次三振，與西雅圖水手並列大聯盟第17，凱許曼最後說，「我原本希望先了解球隊內部究竟擁有哪些人選，再把這些選項拿去和外部市場上的球員比較。」