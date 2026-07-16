「火球怪物」健康有疑慮　釀酒人送走名將之子換回冠軍右投

▲麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）將轉戰釀酒人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

密爾瓦基釀酒人16日(台灣時間)與休士頓太空人達成交易，送出名將普林斯・菲爾德（Prince Fielder）之子傑登・菲爾德（Jadin Fielder），換回右投麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）、左投戈登（Colton Gordon）及現金。日媒分析認為，此舉與王牌米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）近期健康狀況存在疑慮有關，球團希望藉此增加先發輪值深度。

32歲的麥卡勒斯曾是太空人奪下世界大賽冠軍的重要先發戰力，並於2017年入選大聯盟明星賽。不過從5月中旬就因肩傷進入傷兵名單，近期已在3A完成復健登板，有望近期重返大聯盟。至於27歲左投戈登，本季雖在大聯盟表現平平，但在3A繳出3.69防禦率，還獲選聯盟單周最佳投手。

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日媒指出，釀酒人目前先發輪值傷兵不少，包括伍德拉夫（Brandon Woodruff）、哈里森（Kyle Harrison）都還在傷兵名單，普里斯特（Quinn Priester）更已提前報銷，補強先發勢在必行。

此外，王牌米西奧羅斯基日前因手臂疲勞跳過明星賽前最後一次先發，明星賽後首個系列賽也確定不會登板。即使未進入傷兵名單，球團仍可能透過拉長登板間隔或限制投球局數保護這位年輕強投。

目前釀酒人以5場勝差暫居國聯中區龍頭，球團希望在維持競爭力的同時，也保留米西奧羅斯基的戰力，為季後賽做好準備。