運動雲

>

梅西、貝林漢姆場上爆口角！球王冷笑聳肩畫面瘋傳

▲梅西與貝林漢姆場上爆口角，球王嘲諷霸氣冷笑表情遭瘋傳。（圖／翻攝自X）

▲梅西與貝林漢姆場上爆口角，球王嘲諷霸氣冷笑表情遭瘋傳。（圖／翻攝自X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界盃四強賽，阿根廷以2比1逆轉戰勝英格蘭，挺進最終決賽。本場比賽除了戲劇性的逆轉戰果，兩隊核心梅西（Lionel Messi）與貝林漢姆（Jude Bellingham）在場上的言語交鋒也成為賽事焦點。上半場兩人因一項判決爭議爆發激烈口角，梅西當時霸氣冷笑、聳肩回應，戲劇化的搶眼神情也引發球迷熱議。

這次衝突發生於上半場結束前，當時阿根廷球員帕雷德斯（Leandro Paredes）對貝林漢姆犯規，隨後費爾南德斯（Enzo Fernandez）亦對安德森（Elliot Anderson）做出類似動作。英格蘭陣營認為裁判應給予黃牌警告，但裁判未予採納。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後英格蘭在傷停補時獲得角球機會，但裁判卻在此時吹響了上半場結束哨音，讓英格蘭隊相當不滿，加上稍早貝林漢姆認為自己遭犯規，裁判卻視而不見，種種情況讓貝林漢姆看起來沮喪又憤怒，他先跟裁判抗議，隨後便轉向梅西。

面對對方的憤慨，梅西不僅未退縮，反而直接回話應對，最後貝林漢姆苦笑聳肩離開，梅西則霸氣露出一抹冷笑，聳肩並點頭，展現對爭執的不屑，這一幕也在網上遭瘋傳，還有網友點出可能就是因為這次梅西被貝林漢姆激怒，下半場才能率隊逆轉。

儘管兩人在場上火花不斷，最終比賽確實仍由梅西主導，他在比賽最後階段挺身而出，先是助攻隊友追平，隨後在傷停補時階段以精準傳球助攻馬丁內斯（Lautaro Martinez）絕殺對手，以兩次關鍵助攻率隊逆轉勝，在這場「天王級」的對決中，以勝負結果證明了自己的統治力。

關鍵字： 2026世足梅西貝林漢姆阿根廷英格蘭世界盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

英阿戰最震撼一幕！39歲梅西超絕盤帶　1對4人包夾照樣「突破」

英阿戰最震撼一幕！39歲梅西超絕盤帶　1對4人包夾照樣「突破」

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

曾被罵到失去先發！馬丁尼茲替補登場　1腳踢碎質疑成阿根廷救世主

曾被罵到失去先發！馬丁尼茲替補登場　1腳踢碎質疑成阿根廷救世主

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

【人車噴飛對向】重機騎士北宜過彎自摔　大車司機神反應沒出人命

熱門新聞

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

英阿戰最震撼一幕！39歲梅西超絕盤帶　1對4人包夾照樣「突破」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1終場哨響梅西直接跪地！

2貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

3梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

4梅西6分鐘拯救阿根廷！

5遭逆轉輸球！貝林漢姆掩面痛哭

最新新聞

1阿根廷進決賽鄰國不挺　紐時曝原因　

2洋基交易大限要動了！放話全面補強

3釀酒人送走名將之子換回冠軍右投

4英格蘭慘遭逆轉　傳奇怒批心態崩盤

5與貝林漢姆爆口角　梅西嘲諷冷笑瘋傳

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【全場最萌瞬間】10萬挪威球迷等英雄！　哈蘭德抱「小浣熊」登場

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

【警察第一視角】陽明交大教授砍死妹夫拒放刀　警近距離連開4槍制伏

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【請息怒QQ】李珠珢見球迷激動大吼嚇壞了...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366