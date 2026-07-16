梅西、貝林漢姆場上爆口角！球王冷笑聳肩畫面瘋傳

▲梅西與貝林漢姆場上爆口角，球王嘲諷霸氣冷笑表情遭瘋傳。（圖／翻攝自X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界盃四強賽，阿根廷以2比1逆轉戰勝英格蘭，挺進最終決賽。本場比賽除了戲劇性的逆轉戰果，兩隊核心梅西（Lionel Messi）與貝林漢姆（Jude Bellingham）在場上的言語交鋒也成為賽事焦點。上半場兩人因一項判決爭議爆發激烈口角，梅西當時霸氣冷笑、聳肩回應，戲劇化的搶眼神情也引發球迷熱議。

這次衝突發生於上半場結束前，當時阿根廷球員帕雷德斯（Leandro Paredes）對貝林漢姆犯規，隨後費爾南德斯（Enzo Fernandez）亦對安德森（Elliot Anderson）做出類似動作。英格蘭陣營認為裁判應給予黃牌警告，但裁判未予採納。

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之後英格蘭在傷停補時獲得角球機會，但裁判卻在此時吹響了上半場結束哨音，讓英格蘭隊相當不滿，加上稍早貝林漢姆認為自己遭犯規，裁判卻視而不見，種種情況讓貝林漢姆看起來沮喪又憤怒，他先跟裁判抗議，隨後便轉向梅西。

面對對方的憤慨，梅西不僅未退縮，反而直接回話應對，最後貝林漢姆苦笑聳肩離開，梅西則霸氣露出一抹冷笑，聳肩並點頭，展現對爭執的不屑，這一幕也在網上遭瘋傳，還有網友點出可能就是因為這次梅西被貝林漢姆激怒，下半場才能率隊逆轉。

I agree that Tuchel was at fault.



But whatever tf Bellingham said to Messi here was also a factor…. ???? pic.twitter.com/gmdrYgA1PB — Castro1021 (@Castro1021) July 15, 2026

儘管兩人在場上火花不斷，最終比賽確實仍由梅西主導，他在比賽最後階段挺身而出，先是助攻隊友追平，隨後在傷停補時階段以精準傳球助攻馬丁內斯（Lautaro Martinez）絕殺對手，以兩次關鍵助攻率隊逆轉勝，在這場「天王級」的對決中，以勝負結果證明了自己的統治力。