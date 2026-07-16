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4強戰遭阿根廷逆轉　英格蘭傳奇怒批：真正崩潰的是心態

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後被批戰術太保守。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）的調度不斷遭受外界批評。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

英格蘭在世界盃4強戰慘遭阿根廷逆轉，賽後引發各界檢討。英格蘭傳奇國腳柯爾（Ashley Cole）也在賽後直言，認為英格蘭並非輸在技戰術，而是在取得領先後失去繼續主導比賽的勇氣，「這不是運氣、不是裁判，也不是體能問題，而是心態徹底崩潰。」

英格蘭此役第55分鐘靠著戈登（Anthony Gordon）率先破門，一度掌握晉級決賽主動權。不過主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）馬上調整戰術，在第72分鐘換下戈登，試圖加強防線以守住領先。

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然而局勢卻在比賽尾聲急轉直下，第85分鐘遭費南德茲（Enzo Fernández）遠射扳平，補時階段又被馬丁尼茲（Lautaro Martínez）踢進致勝進球，英格蘭最終遭阿根廷戲劇性逆轉，無緣挺進決賽。

根據《METRO》報導，柯爾賽後毫不留情批評英格蘭的比賽心態。「我們給了阿根廷勇氣，也為此付出了代價。」柯爾表示，「球隊領先後把自己關進殼裡，不是想著終結比賽，而是像弱隊面對強隊一樣，只想守住比分。以英格蘭的實力，這種心態令人羞愧，冠軍球隊會主宰比賽，而不是躲起來。」

談到圖赫爾的調度，柯爾更直言，「他的換人、戰術以及傳遞給球員的訊息，全都透露著恐懼。一直往後退，把梅西和阿根廷迎進來，根本就是自取滅亡。現場所有人都知道接下來會發生什麼事，唯獨英格蘭教練團不知道。」

柯爾最後強調，英格蘭之所以錯失決賽門票，並非運氣不佳，「不是裁判，也不是疲勞，而是心態的完全崩潰。球隊失去了繼續踢自己足球的勇氣，因此親手把世界盃決賽門票送給了對手。」

面對批評，圖赫爾賽後則表示，阿根廷當時持續利用邊路傳中施壓，因此才增加防守球員應對，「比賽結束後再回頭說那是錯誤的決定很容易，但當時我們是依據場上的情況做出判斷。」

關鍵字： 英格蘭阿根廷世界盃柯爾圖赫爾

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