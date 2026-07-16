洋基複製道奇奪冠模式！賈吉預計8月底復出　全力備戰季後賽

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳鈺唐／綜合報導

紐約洋基看板球星賈吉（Aaron Judge）因右側肋骨疲勞性骨折持續缺陣，美媒《ClutchPoints》引述《ESPN》資深記者歐尼（Buster Olney）的說法指出，洋基將採取與洛杉磯道奇近年相似的傷兵管理策略，不急於讓賈吉提前復出，預計最快要等到8月底或9月初才會重返球場，目標是在季後賽前調整至最佳狀態。

賈吉自美國時間6月5日進入傷兵名單後，球團遲遲未公布新的復健時程。歐尼近日在《ESPN》節目《First Take》表示，「洋基正非常謹慎地安排賈吉的復出，這與道奇近幾年的做法非常相似。」

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報導指出，道奇近年對主力球員傷勢採取保守策略，去年便刻意延後史奈爾（Blake Snell）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的復出時程，讓兩人能在10月季後賽發揮最佳狀態，最終成功奪下世界大賽冠軍。本季道奇對史奈爾、葛拉斯諾、捕手史密斯（Will Smith）以及赫南德茲（Enrique Hernández）等傷兵，同樣採取不急於回歸的策略，只要能趕上季後賽即可。

目前洋基在賈吉缺陣後戰績為17勝16敗，雖然與美聯東區龍頭光芒的勝差由1.5場擴大至3場，但仍穩居外卡競爭行列，因此球團並沒有必要冒險讓當家球星提前回歸。

歐尼表示，「洋基會讓賈吉在最重要的比賽時回來。」他預估賈吉最快將於8月底或9月初復出，屆時仍有足夠時間調整狀態，迎接季後賽。