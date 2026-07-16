直接點出英格蘭遭逆轉原因　凱恩：1比0後只防守是不夠的

▲三獅軍團隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃四強賽，英格蘭16日以1比2遭到阿根廷逆轉，無緣闖進決賽。賽後英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）點出球隊落敗關鍵，坦言球隊在取得領先後過於保守，「在1比0後忙於防守，在這種水準中是不夠的。」

英格蘭在下半場第55分鐘靠著戈登（Anthony Gordon）的進球取得1比0領先。總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）馬上調整戰術，試圖加強防線以守住勝果，卻反而害英格蘭讓出比賽主導權，被阿根廷掌握進攻節奏，最終在比賽末段遭到費爾南德斯（Enzo Fernández）與馬丁尼茲（Lautaro Martínez）連進兩球演出逆轉。

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球隊從領先到被逆轉的過程，凱恩在接受《BBC》訪問時直言：「在大部分的時間裡，我們都踢了一場好球在1比0之後忙於防守，在這種等級的比賽，光憑那樣是不夠的。」他進一步指出，球隊在取得進球後，沒能持續向對手施壓，「無論是對手投入更多人進攻，還是我們沒能贏下關鍵對抗，總之我們持續讓對手發動攻勢。球員們雖已捨身阻擋射門，但結果證明光憑那樣依然不足以守住勝局。」

▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

凱恩也提到，當時替補席確實傳達持續進攻的訊息，但球員在場上未能執行，「雖然專注於防守，但終究是力有未逮。丟失兩球後，雖然必須找到方法重新進攻，但最後還是沒能做到。」

對於未能繼1966年後再度挺進決賽，凱恩表達了遺憾，「大部分時間我們踢得很好，對隊友、教練組及粉絲感到抱歉。我們已傾盡全力，在門檻前挫折讓人無比心痛。」