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三獅爭冠夢碎　英媒找戰犯直指主帥保守調度是主因

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後被批戰術太保守。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後被批戰術太保守。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

英格蘭在四強賽原靠戈登（Anthony Gordon）的進球取得領先，卻在比賽最後階段遭梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷連進兩球演出驚天逆轉，最終以1比2敗給衛冕軍阿根廷，英格蘭決賽夢碎。賽後英國媒體紛紛痛批總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）調度太保守，認為是戰術失誤葬送三獅爭冠契機。

英格蘭不敵阿根廷，落路季軍戰，賽後英國媒體反應強烈，《BBC》以「圖赫爾教練謹慎適得其反」為題，指出：「儘管在世界盃準決賽對陣阿根廷的情況下處於相對優勢，但由圖赫爾率領的英格蘭隊卻讓出了主導權，招致了毀滅性的結果。」文中進一步分析，當圖赫爾將戰術變更為5後衛後，反而將球隊壓回自家禁區，最終防線崩潰。BBC感嘆：「在近年來的無數失望之中，對英格蘭而言，這或許是最痛心的一次。因為他們明明已經逼近到最後一哩路，卻迎來了慣例般的苦澀結局。」

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▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後被批戰術太保守。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後被批戰術太保守。（圖／達志影像／美聯社）

《每日鏡報》同樣對賽果感到憤怒，直言：「圖赫爾誤判了。他自招壓力。果然，英格蘭崩潰了。」報導強調，面對阿根廷這種具備逆轉能力的球隊，採取過度防守的調度是「衝擊性的」，並尖銳評論「遺憾的是，這次圖赫爾教練誰也怪不了。雖然教練將球隊帶到了最後一哩路，卻在那裡把一切都搞砸了。」

《每日郵報》則以「圖赫爾教練防守型換人策略適得其反」為題，對圖赫爾的執教能力提出嚴正質疑，「原本懷抱著圖赫爾教練正是能引領英格蘭在主要賽事中終於奪冠的教練之希望，但結果證明那是徒勞且錯誤的。當真正來到決戰局面時，圖赫爾教練力不從心。最終，他並非能帶領英格蘭獲勝的人物。」

英格蘭在遭到淘汰後，將於19日與法國爭奪季軍，而獲勝的阿根廷則將與西班牙展開決賽對決，挑戰世界盃二連霸。

關鍵字： 2026世足英格蘭阿根廷圖赫爾梅西逆轉

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