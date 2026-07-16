梅西受訪突被英格蘭大將「暖心祝福」打斷！　展現頂級球員風度

▲格伊（左）在英格蘭後防扮演重要角色。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

梅西（Lionel Messi）領軍在美加墨世界盃4強賽擊退英格蘭，成功挺進決賽。然而，賽後引發熱議的除了場上火花外，當梅西賽後受訪時，落敗的英格蘭後衛格伊（Marc Guéhi）路過，並用西班牙語暖心祝賀「決賽好運」。這短短幾秒的互動，完美展現了球王的魅力與對手的絕佳風度。

敵營大將送祝福！1句話展現頂級運動家精神

[廣告]請繼續往下閱讀...

在這場攸關晉級的生死戰後，雙方球員在場上的情緒都處於高張力狀態；但下了場就是展現「運動家精神」的時候。賽後，當梅西正在接受媒體訪問時，剛經歷落敗的英格蘭主力後衛格伊恰巧從後方走過。令人意外的是，格伊不僅沒有因為輸球而面露不悅，反而特地用西班牙語對著梅西說了一句：「決賽好運（Good luck in the final）。」梅西聽聞後也立刻點頭回應：「謝謝（Thank you）。」這段短暫卻充滿溫度的畫面立刻在社群網路上瘋傳。

????????Marc Guehi to Lionel Messi:



“Goodluck in the final”



????️Leo Messi: “Thanks”pic.twitter.com/9BJmyKE24T — MC (@CrewsMat10) July 15, 2026

網讚「這就是足球」 球王魅力征服全世界

這段影片曝光後，球迷關注焦點瞬間從比賽的肅殺之氣，轉移到這份超越國界的溫情。多數球迷與媒體大讚格伊的成熟度，認為他在經歷4強賽遭淘汰的巨大挫折後，仍能給予對手真誠祝福，實屬難得。從另一個角度來看，這也印證了梅西身為「史上最偉大球員（GOAT）」的非凡影響力，他的成就與球品，讓他在贏得比賽的同時，也徹底贏得了死對頭的最高敬意。

揮別昔日恩怨 梅西再次叩關最高榮耀

回顧阿根廷與英格蘭在國際大賽的交手史，雙方往往充滿濃厚的火藥味與歷史情結。然而，這次4強賽後的發展卻打破了過往的對立框架，為激烈的賽事注入了一股暖流。如今，順利跨越英格蘭這道高牆的梅西，將帶著強敵的祝福，再次站上最終的決賽舞台，爭取屬於他的最高榮耀。