大谷首度迎戰「剋星」左投　賽揚獎競爭對手桑契斯有望先發

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平有望在台灣時間21日對費城人的比賽中，本季首度對決被視為「天敵」的費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）。《The Athletic》費城人隨隊記者蓋布（Matt Gelb）指出，桑契斯預計將在20日起的主場系列賽中擔任先發。

29歲的桑契斯本季表現亮眼，與釀酒人新秀米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）等人共同角逐國聯賽揚獎。儘管他在15日明星賽先發1局失3分吞敗，但前半季仍繳出20場先發、11勝4敗、防禦率2.62的成績，144次三振高居國聯第二，並曾於4月至6月締造連續50.2局無失分，排名大聯盟史上第五。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對大谷而言，桑契斯也是一名難纏對手。雙方例行賽生涯交手16打數，大谷敲出4支安打，打擊率2成50，至今尚未擊出任何長打。去年例行賽對戰6打數僅1安，還吞下5次三振。 更令球迷印象深刻的是去年的國聯分區系列賽，大谷在首戰面對桑契斯時，連續3個打席遭到三振；第4戰再度交手，3打數沒有安打、吞下1K，完全遭到壓制。

除了打者身分，大谷本季重返投手丘後，也被外界視為賽揚獎熱門之一，與桑契斯的正面對決，更被認為是賽揚競爭的重要較量，大谷勢必要靠自己的球棒替自己「火力支援」。

根據美聯社報導，大谷因左膝發炎辭退明星賽，但預計將於台灣時間18日、下半季首戰對洋基時以指定打擊身分回歸。總教練羅伯斯在明星賽期間透露，大谷將會回到先發打線。

大谷在13日對響尾蛇的前半季最終戰後接受膝蓋積水抽除治療，不過羅伯斯表示，他並未接受注射。大谷上一次以投手身分登板是在台灣時間4日，球團希望利用明星賽休兵的4天時間，讓他恢復狀態，繼續朝二刀流出賽邁進。