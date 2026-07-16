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梅西王朝遭大數據打臉？阿根廷剛登世界第一　卻遭看衰：奪冠率低

▲▼梅西、阿根廷、晉級美加墨世界盃冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷重返FIFA排名第一。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷在美加墨世界盃4強賽，以2比1逆轉擊退英格蘭，連兩屆霸氣挺進冠軍賽！這場勝利讓「藍白軍團」保住隊史4強不敗神話，更一舉超越西班牙與法國，重返FIFA世界排名第一。決賽將於7月20日凌晨3時點燃戰火，阿根廷將強碰「無敵艦隊」西班牙，挑戰睽違64年的大會連霸霸業。

數據會說話？Opta預測西班牙奪冠率飆破56%

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儘管阿根廷風光重返世界球王寶座，但知名數據網站《Opta》卻給出不一樣的殘酷預測。最新的超級電腦運算結果顯示，西班牙的奪冠機率高達56.31%，硬是壓過阿根廷的43.69%。這場「世界第一」與「大數據看好度第一」的終極對決，尚未開踢就已經在球迷間引發熱烈討論，究竟是衛冕軍底蘊深厚，還是無敵艦隊的傳控體系更具殺傷力，成為決賽最大看點。

▲▼梅西、阿根廷、晉級美加墨世界盃冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷將挑戰世界盃連霸紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

2比1逆轉殺退英格蘭　藍白軍團積分大躍進

回顧這場激烈的4強交鋒，阿根廷在落後局面下展現強大韌性，最終以2比1逆轉氣走英格蘭，完美延續隊史在4強賽階段的「不敗金身」。這場關鍵勝利為阿根廷帶來26.9分的豐厚積分。根據FIFA最新公布的世界排名，阿根廷總積分來到1970.37分，成功擠下西班牙的1965.61分與法國的1948.97分，睽違多時再次登頂世界之巔。

挑戰64年連霸神蹟　阿根廷拚隊史第4冠

即將登場的冠軍戰，對雙方都具有重大歷史意義。這是阿根廷隊史第6度闖進決賽，過去他們曾抱回3冠3亞，這次若能順利擊退西班牙，將成為賽史64年來首支完成連霸的超級強權。而對手西班牙則是繼2010年首度闖進決賽並一舉奪冠後，再度拿到爭冠門票，勢必將傾盡全力拚搶隊史第2座冠軍金盃。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西阿根廷

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