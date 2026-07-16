梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴





▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

阿根廷隊16日世界盃四強賽2比1逆轉戰勝英格蘭，隊長梅西（Lionel Messi）不僅以連續7場貢獻進球或助攻，成為世界盃史上首位達成此成就的球員，更憑藉本屆累積的8進球、4助攻，在金靴獎爭奪戰中以助攻數優勢暫居首位，距離生涯首座世界盃金靴與二連霸目標只剩最後一步。

此役雙方僵持不下，英格蘭於下半場第55分鐘率先由戈登（Anthony Gordon）破門取得領先。陷入淘汰邊緣的阿根廷全線壓上猛攻，直至下半場第85分鐘，梅西主導角球攻勢，精準傳球助攻費爾南德斯（Enzo Fernández）勁射破網追平比分。補時第92分鐘，梅西再度以右腳送出致命傳中，助攻馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭槌絕殺，完成戲劇性逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了帶領球隊晉級，梅西更締造了一項空前創舉。他成為世界盃史上「首位在單屆賽事中，連續7場比賽皆取得進攻數據（進球或助攻）」的球員。目前梅西在本屆賽事已累計8進球、4助攻，在金靴獎榜單暫居首位。雖然法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）同樣擁有8進球，但梅西以1次助攻之差取得領先優勢，若最終數據未再更動，他將有機會抱回生涯首座世界盃金靴獎。

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

梅西幾乎已經確定能帶回生涯第3座金球獎，若20日決賽能率隊擊敗西班牙，阿根廷將完成自1962年的巴西以來，時隔64年再有球隊締造世界盃二連霸壯舉。對於39歲的梅西而言，這不僅是國家隊生涯的傳奇篇章，更是個人在世界盃史上樹立的新標竿。

而阿根廷確定將與西班牙在冠軍賽正面對決，39歲的梅西與作為新時代指標崛起的19歲西班牙天才亞馬爾（Lamine Yamal）的新舊世代交替對決受到矚目。究竟梅西的最後一舞會迎來怎樣的結局，世界正拭目以待。