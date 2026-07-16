運動雲

>

梅西再寫一逆天神紀錄！金球獎已囊中物、劍指生涯首座金靴

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

阿根廷隊16日世界盃四強賽2比1逆轉戰勝英格蘭，隊長梅西（Lionel Messi）不僅以連續7場貢獻進球或助攻，成為世界盃史上首位達成此成就的球員，更憑藉本屆累積的8進球、4助攻，在金靴獎爭奪戰中以助攻數優勢暫居首位，距離生涯首座世界盃金靴與二連霸目標只剩最後一步。

此役雙方僵持不下，英格蘭於下半場第55分鐘率先由戈登（Anthony Gordon）破門取得領先。陷入淘汰邊緣的阿根廷全線壓上猛攻，直至下半場第85分鐘，梅西主導角球攻勢，精準傳球助攻費爾南德斯（Enzo Fernández）勁射破網追平比分。補時第92分鐘，梅西再度以右腳送出致命傳中，助攻馬丁尼茲（Lautaro Martínez）頭槌絕殺，完成戲劇性逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了帶領球隊晉級，梅西更締造了一項空前創舉。他成為世界盃史上「首位在單屆賽事中，連續7場比賽皆取得進攻數據（進球或助攻）」的球員。目前梅西在本屆賽事已累計8進球、4助攻，在金靴獎榜單暫居首位。雖然法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）同樣擁有8進球，但梅西以1次助攻之差取得領先優勢，若最終數據未再更動，他將有機會抱回生涯首座世界盃金靴獎。

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

梅西幾乎已經確定能帶回生涯第3座金球獎，若20日決賽能率隊擊敗西班牙，阿根廷將完成自1962年的巴西以來，時隔64年再有球隊締造世界盃二連霸壯舉。對於39歲的梅西而言，這不僅是國家隊生涯的傳奇篇章，更是個人在世界盃史上樹立的新標竿。

而阿根廷確定將與西班牙在冠軍賽正面對決，39歲的梅西與作為新時代指標崛起的19歲西班牙天才亞馬爾（Lamine Yamal）的新舊世代交替對決受到矚目。究竟梅西的最後一舞會迎來怎樣的結局，世界正拭目以待。

關鍵字： 2026世足梅西阿根廷世界盃金靴獎西班牙

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

曾被罵到失去先發！馬丁尼茲替補登場　1腳踢碎質疑成阿根廷救世主

曾被罵到失去先發！馬丁尼茲替補登場　1腳踢碎質疑成阿根廷救世主

英阿戰最震撼一幕！39歲梅西超絕盤帶　1對4人包夾照樣「突破」

英阿戰最震撼一幕！39歲梅西超絕盤帶　1對4人包夾照樣「突破」

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

【咕嚕咕嚕】桃園淹水！騎士連人帶車栽水溝...秒爬起繼續騎是個狠人

熱門新聞

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

讀者回應

﻿

熱門新聞

1終場哨響梅西直接跪地！

2貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

3梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

4梅西6分鐘拯救阿根廷！

5遭逆轉輸球！貝林漢姆掩面痛哭

最新新聞

1三獅隊長悲痛點英格蘭落敗原因　　

2梅西受訪突被英球員「暖心祝福」打斷！　

3三獅爭冠夢碎　英媒找戰犯直指主帥

4大谷本季首碰天敵　美媒點出苦手數據

5阿根廷登FIFA世界第一

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【全場最萌瞬間】10萬挪威球迷等英雄！　哈蘭德抱「小浣熊」登場

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

【警察第一視角】陽明交大教授砍死妹夫拒放刀　警近距離連開4槍制伏

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【請息怒QQ】李珠珢見球迷激動大吼嚇壞了...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366