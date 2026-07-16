英阿戰最震撼一幕！39歲梅西超絕盤帶　1對4人包夾照樣「突破」

▲1對多遭包夾！梅西還是照樣突破英格蘭防線。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界盃四強賽，衛冕軍阿根廷最終以2比1逆轉氣走英格蘭，此役阿根廷球王梅西（Lionel Messi）雖然沒有再破門，但是卻送出兩次致勝助攻，而他在上半場尾聲，還憑藉超凡的盤帶技術突破英格蘭多人包夾上演超神過人，英格蘭4守1還是擋不住他，只能靠著犯規阻止梅西，超狂美技讓球評球迷震撼不已。

這震撼一幕出現在上半場第37分鐘梅西在右路接獲傳球，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與戈登（Anthony Gordon）隨即上前實施包夾，卻被梅西閃避。

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隨後他面對另外兩名防守球員，試圖以挑球突破時，遭到英格蘭後衛安德森（Elliot Anderson）犯規攔下。此舉引發雙方球員激烈對峙，場邊氣氛也瞬間緊張到了最高點。

Lionel Messi ganhou no jogo de corpo do Kane e Gordon a ia passar do Anderson e Spence ainda kkkkkkkk



39 anos e o cara faz isso ainda, só param na falta.



Fisico bizarro.pic.twitter.com/tfjVOjeSft — Ryan (@ryanspfc7) July 15, 2026

然而梅西的精彩神技卻讓兩位擔任球評的前日本職業球員震撼不已，目前擔任東大足球教練的林陵平指出，「太厲害了……他完全預判了安德森會出腳，所以選擇挑球避開。這真是不合常理，等級完全不同。」而前日本國腳福西崇史也感嘆：「當時英格蘭可是派了4個人去圍堵他，這技術真的太強了。」

網路上的球迷也紛紛熱議，「我還以為梅西要重演當年那記連過5人呢」、「梅西盤帶的起點位置，讓人想起了馬拉度納當年的壯舉」、「只要看到梅西持球，馬拉度納連過5人的身影就會浮現在腦海中。」