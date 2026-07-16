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梅西喊話全阿根廷！「像在卡達一樣享受吧」　宣告：不會讓你們失望

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西再度讓全阿根廷的心凝聚在一起。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷再度殺入世界盃決賽！球王梅西（Lionel Messi）賽後受訪時難掩激動，直呼這趟旅程「簡直是瘋狂」。面對開賽前滿天飛的質疑與嚴重傷兵潮，梅西霸氣表示從未懷疑過團隊，並再次向阿根廷全國人民投下安定宣言：「就像在卡達一樣，盡情享受吧！這支球隊絕不會讓你們失望。」

85分鐘後的奇蹟！梅西2神傳主導大逆轉

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面對英格蘭的強勢進逼，阿根廷一路落後，直到比賽第85分鐘與傷停補時階段，梅西展現頂級視野，連續送出2次關鍵助攻，幫助費南德茲（Enzo Fernández）與馬丁尼茲（Lautaro Martínez）破門，完成2比1驚天逆轉。球迷紛紛對梅西在極高壓下的沉穩表現感到不可思議，這位傳奇球星再次證明，他擁有憑一己之力改變戰局的恐怖宰制力。

「這團隊從不讓人失望」　梅西曝真實心聲

順利挺進決賽後，梅西受訪時難掩激動，直言這屆賽事充滿驚奇：「這屆世界盃根本是『瘋狂』，能再次晉級決賽真的不可思議。」他強調，自己從未懷疑過球隊能打進前4強，並特別向家鄉球迷喊話：「我想對阿根廷人民說，就像在卡達（封王）時一樣，盡情享受吧，這支球隊從不讓你們失望！」這番言論不僅展現領袖氣質，更從多元角度引發外界探討，這支隊伍正是靠著無與倫比的凝聚力，才能一次次挺過難關。

上帝的最終計畫？帶著質疑與傷痛重返榮耀

回顧本屆征途，阿根廷在開賽前帶著眾多傷兵與外界的質疑聲浪，加上16強對陣埃及時也經歷過驚險苦戰。當時梅西曾透露「上帝對我有計畫」，如今被記者問及上帝是否還有新安排時，他謙卑回應：「經歷了這一切，我們不能再要求更多。我對上帝賜予的一切心存感激，剩下的……就交給上帝的旨意吧。」這段話為阿根廷的世界盃之旅寫下最動人的註解，無論最終結局如何，梅西與這支球隊的故事，都已在足球史上烙下不可磨滅的印記。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

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