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殺不死的阿根廷！　連4場「致勝球」最後才進

記者葉國吏／綜合報導　

阿根廷在2026年世界盃4強賽展現驚人韌性，於補時階段絕殺英格蘭，連四場在淘汰賽尾盤踢進致勝球，最終以2比1逆轉對手，順利挺進本屆世界盃決賽。

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西。（圖／達志影像／美聯社）

回顧阿根廷一路走來屢屢展現強心臟特質。首戰32強面對維德角，兩隊在正規時間內難分軒輊而殺入延長賽，直到第111分鐘才成功攻破對方球門，終場以3比2的比分驚險奪下勝利。

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驚險逆轉連過兩輪考驗
隨後的16強戰役碰上埃及，他們在開局陷入0比2的落後劣勢，但全隊隨後發動猛烈反撲，在短短24分鐘內瘋狂追回3球，最終更是靠著下半場傷停補時的致命一擊完成不可思議的大逆轉。

▲斯卡洛尼大讚梅西與阿根廷團隊。（圖／達志影像／美聯社）

挺進8強後交手防守極為密不透風的瑞士，雙方再度陷入僵局並鏖戰至延長賽。直到第112分鐘，阿根廷才驚險突破僵局破網，最終順利以3比1淘汰對手，再次證明他們在關鍵時刻的宰制力。

絕殺英格蘭挺進最終決賽
今日關鍵的4強決戰碰上宿敵英格蘭，類似的劇本再度上演。雖然阿根廷在第55分鐘率先失分，但落後的他們韌性十足，於第85分鐘扳平戰局，隨後更在第92分鐘補時踢進致勝球，以2比1逆轉勝出。

▲梅西關鍵助攻給勞塔羅頭槌破網。（圖／達志影像／美聯社）

這場史詩級的勝利，寫下了阿根廷在本屆賽事連續第4場於尾聲完成絕殺的驚人紀錄。這種在比賽最後關頭永不放棄、頻頻上演奇蹟的頑強意志，無疑已成為藍白軍團衝擊世界冠軍的最大優勢與本錢。

關鍵字： 世界盃

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