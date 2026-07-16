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梅西還需要證明什麼？33次造球狠甩姆巴佩　主帥：史上最佳無懸念

▲▼梅西與教練斯卡洛尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯卡洛尼大讚梅西與阿根廷團隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷在美加墨世界盃力退強敵英格蘭挺進決賽，將與西班牙爭奪大力神盃。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後宣告球隊實至名歸，並大讚陣中王牌梅西（Lionel Messi）以33次進球與助攻稱霸歷史，直言他已是毫無懸念的史上最佳球員（GOAT）。

梅西狂造33球霸榜！主帥封史上最佳

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梅西再次用極致的數據證明自己的宰制力。目前他在世界盃賽場上已累積高達33次的進球與助攻，這項驚人數據足足領先第二名的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）多達8次。面對王牌的非凡成就，斯卡洛尼感嘆：「梅西還需要做什麼，才能被認可是史上最佳球員？現在這已經毫無疑問了！」

阿根廷突破極限　團隊表現獨一無二

談到剛贏下對戰英格蘭的硬仗，斯卡洛尼強調阿根廷絕對值得這場勝利。他認為球隊的價值不能僅用單純的勝負來衡量，更重要的是團隊面對挑戰時的態度。「我們是獨一無二的，相信我。我們不斷突破極限，而球迷幫助我們創造了歷史，這群球員的表現簡直無法用言語解釋。」

決賽強碰西班牙　巧妙喚起社會情感共鳴

面對即將到來的冠軍戰對手西班牙，斯卡洛尼展現出十足的敬意與自信。他表示早在3月就開始研究這支剛淘汰法國的強悍勁旅。有趣的是，斯卡洛尼也巧妙地從社會大眾的情感角度切入，對決賽對手大打心理戰：「希望西班牙球迷會很高興在決賽對陣阿根廷，畢竟梅西（曾效力巴薩隆納多年）曾帶給那個國家無數的歡樂。我知道大多數的西班牙人，其實都是深愛著梅西的。」

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

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