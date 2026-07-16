梅西還需要證明什麼？33次造球狠甩姆巴佩　主帥：史上最佳無懸念

▲斯卡洛尼大讚梅西與阿根廷團隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

阿根廷在美加墨世界盃力退強敵英格蘭挺進決賽，將與西班牙爭奪大力神盃。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）賽後宣告球隊實至名歸，並大讚陣中王牌梅西（Lionel Messi）以33次進球與助攻稱霸歷史，直言他已是毫無懸念的史上最佳球員（GOAT）。

梅西狂造33球霸榜！主帥封史上最佳

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梅西再次用極致的數據證明自己的宰制力。目前他在世界盃賽場上已累積高達33次的進球與助攻，這項驚人數據足足領先第二名的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）多達8次。面對王牌的非凡成就，斯卡洛尼感嘆：「梅西還需要做什麼，才能被認可是史上最佳球員？現在這已經毫無疑問了！」

????????️ Lionel Scaloni: "What else does Messi have to do to be recognised as the greatest player in history? THERE’S NO DOUBT ABOUT IT ANYMORE!" pic.twitter.com/J0a6drPkKg — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 15, 2026

阿根廷突破極限 團隊表現獨一無二

談到剛贏下對戰英格蘭的硬仗，斯卡洛尼強調阿根廷絕對值得這場勝利。他認為球隊的價值不能僅用單純的勝負來衡量，更重要的是團隊面對挑戰時的態度。「我們是獨一無二的，相信我。我們不斷突破極限，而球迷幫助我們創造了歷史，這群球員的表現簡直無法用言語解釋。」

????????️ Lionel Scaloni: "Let’s hope the Spanish fans are happy to face Argentina in the final, given all the joy that Leo Messi has brought to that country..."



"I know the majority of the people in Spain love Messi." pic.twitter.com/7VQaxuVwmj — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 15, 2026

決賽強碰西班牙 巧妙喚起社會情感共鳴

面對即將到來的冠軍戰對手西班牙，斯卡洛尼展現出十足的敬意與自信。他表示早在3月就開始研究這支剛淘汰法國的強悍勁旅。有趣的是，斯卡洛尼也巧妙地從社會大眾的情感角度切入，對決賽對手大打心理戰：「希望西班牙球迷會很高興在決賽對陣阿根廷，畢竟梅西（曾效力巴薩隆納多年）曾帶給那個國家無數的歡樂。我知道大多數的西班牙人，其實都是深愛著梅西的。」