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梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

▲▼梅西、亞馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西、亞馬爾將在世界盃冠軍賽正面對決。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃冠軍賽對戰組合出爐，阿根廷將與西班牙上演頂尖對決！然而，賽前討論度最高的卻是一張「19年前的舊照」：當年20歲的梅西替一名嬰兒洗澡，而這名嬰兒正是如今的西班牙超新星亞馬爾。這場跨越時空的宿命之戰，無疑是足壇新舊世代最完美的傳承。

世紀交鋒！當年洗澡嬰兒成世界盃決賽對手

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世界盃爭霸戰未演先轟動，外媒與社群平台全被一張極具傳奇色彩的照片洗版。2007年，年輕的阿根廷球星梅西在一場慈善年曆活動拍攝中，將一名幾個月大的嬰兒抱在懷中洗澡。誰能想到，當年這個嬰兒如今已成長為世界頂級球星亞馬爾，並且將在世界盃的最終決賽舞台上，正面迎擊曾經抱著他的傳奇前輩。

足球文化傳承！根本「神寫的劇本」

國外體育媒體與知名X帳號紛紛轉發這張經典合照，並驚呼這就是真正的「足球傳承（FOOTBALL HERITAGE）」。亞馬爾的崛起速度驚人，不僅成為西班牙陣中不可或缺的進攻核心，更一路帶領球隊殺入決賽。兩人之間這段不可思議的緣分，讓這場阿根廷對決西班牙的冠軍戰，多了一層濃厚的戲劇張力與世代交替的意義。

慈善月曆結緣　造就兩代球王傳奇
回顧這張照片的時空背景，其實是源自2007年聯合國兒童基金會（UNICEF）與媒體合作的慈善月曆拍攝活動。當時年僅20歲的梅西，才剛在巴塞隆納嶄露頭角；而亞馬爾還是個嗷嗷待哺的嬰兒。這張照片曾在2024年歐洲盃期間由亞馬爾的父親公開並引發轟動，如今隨著兩人將在世界盃最高殿堂爭奪大力神盃，這張宛如「神預言」般的照片，勢必將在足球史上留下無可取代的傳奇地位。

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