梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

▲梅西、亞馬爾將在世界盃冠軍賽正面對決。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃冠軍賽對戰組合出爐，阿根廷將與西班牙上演頂尖對決！然而，賽前討論度最高的卻是一張「19年前的舊照」：當年20歲的梅西替一名嬰兒洗澡，而這名嬰兒正是如今的西班牙超新星亞馬爾。這場跨越時空的宿命之戰，無疑是足壇新舊世代最完美的傳承。

世紀交鋒！當年洗澡嬰兒成世界盃決賽對手

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界盃爭霸戰未演先轟動，外媒與社群平台全被一張極具傳奇色彩的照片洗版。2007年，年輕的阿根廷球星梅西在一場慈善年曆活動拍攝中，將一名幾個月大的嬰兒抱在懷中洗澡。誰能想到，當年這個嬰兒如今已成長為世界頂級球星亞馬爾，並且將在世界盃的最終決賽舞台上，正面迎擊曾經抱著他的傳奇前輩。

Many years ago, Lionel Messi had his photo taken with an unknown baby, whilst bathing him...



That baby is Lamine Yamal, who is now one of the best players in the world and will face Leo Messi in a World Cup final.



FOOTBALL HERITAGE! ???? pic.twitter.com/zKWv5r8WD5 — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 15, 2026

足球文化傳承！根本「神寫的劇本」

國外體育媒體與知名X帳號紛紛轉發這張經典合照，並驚呼這就是真正的「足球傳承（FOOTBALL HERITAGE）」。亞馬爾的崛起速度驚人，不僅成為西班牙陣中不可或缺的進攻核心，更一路帶領球隊殺入決賽。兩人之間這段不可思議的緣分，讓這場阿根廷對決西班牙的冠軍戰，多了一層濃厚的戲劇張力與世代交替的意義。

慈善月曆結緣 造就兩代球王傳奇

回顧這張照片的時空背景，其實是源自2007年聯合國兒童基金會（UNICEF）與媒體合作的慈善月曆拍攝活動。當時年僅20歲的梅西，才剛在巴塞隆納嶄露頭角；而亞馬爾還是個嗷嗷待哺的嬰兒。這張照片曾在2024年歐洲盃期間由亞馬爾的父親公開並引發轟動，如今隨著兩人將在世界盃最高殿堂爭奪大力神盃，這張宛如「神預言」般的照片，勢必將在足球史上留下無可取代的傳奇地位。