貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

▲貝林漢姆賽後打對手頭腦勺。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

英格蘭球星貝林漢姆（Jude Bellingham）在4強賽輸給阿根廷後情緒失控！根據最新曝光的影片，他在終場哨響後，竟從背後偷襲21歲小將巴科（Valentin Barco），一巴掌拍在對方後腦勺上。這段「毫無挑釁卻動手」的影片在網路上瘋傳，讓貝林漢姆慘遭痛批：輸不起。

毫無挑釁就動手！背後暗算行徑全都錄

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根據社群平台流傳的最新畫面顯示，比賽才剛結束，雙方球員仍在場上，貝林漢姆卻突然走向年僅21歲的巴科身後，在對方完全沒有防備與任何挑釁行為的情況下，直接朝他的後腦勺大力拍打。發布影片的國外體育自媒體嚴厲痛批：「貝林漢姆最後的舉動太可怕了，這完全是一次暗算，說他『輸不起』都還不足以形容這惡劣的行徑。」

???? ????????????????????????????????: Jude Bellingham was seen slapping Valentin Barco on the back of his head after the FT whistle. pic.twitter.com/HhrtjxwBjZ — GoalAlert HQ ⚽️ ???? (@GoalAlertHQ) July 15, 2026

輿論炸鍋！球迷怒轟失風度，也掀起「壓力說」討論

這段短短幾秒鐘的影片立刻在網路上引發軒然大波。大批球迷留言指責貝林漢姆缺乏運動家精神，認為無論比賽結果與過程如何，都不該向對手做出如此危險且具有羞辱性的肢體動作。然而，除了強烈譴責的聲浪外，也有另一派觀點指出，這反映了頂級球星在高壓賽事下，情緒控管已面臨崩潰邊緣，但多數大眾仍認同肢體暴力絕對零容忍，呼籲官方應介入調查並給予相應懲處。

Horrible lo de Jude Bellingham al final.



Le pega a Barco, de 21, por la espalda a traición y totalmente sin provocación. Mal perdedor le queda pequeño. pic.twitter.com/m8ppfwhjeA — César Báez (@cesarbaezc) July 15, 2026

歐洲金童光環蒙塵？情緒控管成未來隱憂

貝林漢姆近年表現亮眼，一直是歐洲足壇備受矚目的超級巨星，更被視為新世代的領軍人物。然而，隨著知名度與身價水漲船高，他在場上的抗壓性與一舉一動也遭到外界放大檢視。此次賽後突如其來的失控舉動，不僅讓他的「金童」形象蒙上陰影，也顯示出他若要成為真正的傳奇領袖，如何在高張力的比賽中妥善進行情緒管理，將是他急需克服的重大課題。