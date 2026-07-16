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曾被罵到失去先發！馬丁尼茲替補登場　1腳踢碎質疑成阿根廷救世主

▲▼馬丁尼茲（Lautaro Martinez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬丁尼茲關鍵一擊，幫助阿根廷進入冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

苦盡甘來的淚水是最甜的！阿根廷前鋒馬丁尼茲（Lautaro Martínez）在美加墨世界盃再度扮演「板凳暴徒」，在4強賽踢進個人生涯「最重要一球」，這關鍵的一擊更直接將阿根廷送入決賽。賽後他難掩激動情緒、淚灑球場，向全場球迷與家人宣告，他終於完成從低谷走向神壇的極致救贖。

世界盃關鍵球　一擊定音護送阿根廷爭冠

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這是屬於馬丁尼茲的夜晚。面對全球億萬雙眼睛的注視，這位曾飽受質疑的前鋒終於在此刻證明了自己。他在關鍵時刻挺身而出，踢進了這價值連城的一球，成為阿根廷拿下世界盃決賽門票的最重要關鍵。當球破網的那一刻，他激動落淚，釋放了積壓已久的龐大壓力，全場阿根廷球迷也為這位不屈不撓的鬥士獻上喝采。

賽後淚謝家人：從第一雙球鞋開始的夢想

賽後受訪時，馬丁尼茲紅著眼眶感性說道：「這對我來說太重大了，真的太不可思議。自從爸爸給我買了第一雙足球鞋那天起，我就一直夢想著能踢進這樣的一球。」大眾過去往往只聚焦於他在場上錯失良機的失落，並給予嚴厲的批判，卻鮮少有人體會他背負的龐大心理重擔與對家庭的承諾。他哽咽表示，能讓父母與孩子親眼見證他進球，是他身為一個男人人生最大的享受與驕傲。

撕下戰犯標籤　板凳出發的純粹救贖

回顧過去的國家隊歲月，馬丁尼茲的世界盃之旅走得坎坷。在過往賽事中，他因錯失進球良機而淪為外界嘲笑的箭靶，甚至一度失去了先發位置，成為艾瓦雷茲（Julián Álvarez）的替補。面對球迷的網路訕笑與球評的指責，他選擇默默吞下一切。即使身處板凳邊緣，他從未放棄，持續為團隊付出，只要一有機會上場就拼盡全力。如今，他用最無可挑剔的實力粉碎了所有嘲諷，上演了一場最純粹、最勵志的逆襲救贖記。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西阿根廷

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