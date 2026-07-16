從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

▲貝林漢姆（右）輸球後難過落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強賽上演不可思議的逆轉大戲！英格蘭在領先大半場的情況下，於比賽最後7分鐘遭阿根廷連進2球，最終由梅西（Lionel Messi）在補時階段助攻勞塔羅上演絕殺，阿根廷以2比1搶下決賽門票，讓英格蘭睽違60年的決賽夢碎，球星貝林漢姆（Jude Bellingham）更當場淚崩。

梅西92分鐘致命助攻 阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

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雙方在前80分鐘上演高強度的戰術博弈，落後的阿根廷在末段展開絕地大反攻。第85分鐘，費南德斯（Enzo Fernández）在禁區外轟出一記石破天驚的重砲遠射，硬是將比分扳平。這股氣勢更延續到傷停補時第2分鐘，球王梅西在右路送出精準傳中，替補上陣的馬丁尼茲（Lautaro Martínez）門前接應破網，在最後一刻給予對手致命一擊，以2比1戲劇性翻盤。

Leo Messi vs Jude Bellingham at full time. pic.twitter.com/7QDpnwoAWn — Kalshi FC (@KalshiFC) July 15, 2026

戈登先馳得點成空 貝林漢姆心碎淚灑球場

事實上，英格蘭本來握有極大贏面。第55分鐘，羅傑斯（Morgan Rogers）送出漂亮傳中，由戈登（Anthony Gordon）成功把握機會先馳得點。然而，在丟掉追平分後，英格蘭防線徹底崩盤。當終場哨音響起時，隊長凱恩（Harry Kane）神情錯愕地望向遠方，而23歲的王牌中場貝林漢姆更是無法接受這殘酷的結局，在場上痛哭流涕，與另一頭瘋狂慶祝的阿根廷球員形成強烈對比。

60年決賽夢再度落空 史詩戰役引發全球熱議

這場史詩級的對決在賽後引爆全球社群熱烈討論。從多元的觀點來看，球迷一方面讚嘆南美傳統強權在絕境下展現出的驚人韌性與無畏精神；另一方面，卻也為英格蘭的「大賽魔咒」感到唏噓。三獅軍團自1966年奪下雷米金盃後，整整60年未嘗過決賽滋味，這批承載著國民極高期待的黃金世代，最終仍在龐大壓力與短短6分鐘的亂流中，無奈寫下另一頁令人心碎的悲情歷史。