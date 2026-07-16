梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

▲梅西贏球後跪地振臂歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強爆發史詩戰役！阿根廷在1球落後的絕境下，靠著費南德斯（Enzo Fernández）第85分鐘續命扳平，加上馬丁尼茲（Lautaro Martinez）斯傷停補時的致命絕殺，最終以2比1逆轉擊敗世仇英格蘭。當比賽結束哨音響起，球王梅西激動跪地振臂歡呼，帶領藍白軍團再次殺入世界盃決賽。

傷停補時大絕殺！勞塔羅一擊定音

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戰局來到下半場尾聲，原以為英格蘭將收下勝利，阿根廷卻展現恐怖韌性。第84分鐘，中場大將費南德斯抓準機會破網，硬是將比分扳平。隨後在傷停補時階段（90+2分鐘），替補上陣的馬丁內斯上演價值連城的絕殺進球，直接粉碎了三獅軍團的防線，完成驚天大逆轉。

讓1追2神逆轉！英格蘭慘遭痛擊

回顧本場賽事，雙方上半場互有攻防但皆未破門。進入下半場第54分鐘，英格蘭前鋒戈登（Anthony Gordon）率先發難，為球隊首開紀錄，讓英格蘭球迷陷入瘋狂。然而，面對1球落後的龐大壓力，阿根廷果斷走馬換將，成功在最後10分鐘吹起反攻號角，讓英格蘭痛失大好晉級門票。

梅西激動跪地！全球球迷沸騰

當比賽結束的鐘聲敲響，全場情緒瞬間引爆。阿根廷隊長梅西難掩激動，直接跪倒在草皮上振臂高呼，這一幕迅速在各大社群媒體瘋傳。這不僅是戰術上的勝利，更象徵著梅西傳奇生涯的延續！球迷紛紛熱議，阿根廷展現出的強大心理素質令人折服；相對地，看台上的英格蘭球迷則掩面落淚，無奈接受再次無緣大力神盃的殘酷現實。