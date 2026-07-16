運動雲

>

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西贏球後跪地振臂歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強爆發史詩戰役！阿根廷在1球落後的絕境下，靠著費南德斯（Enzo Fernández）第85分鐘續命扳平，加上馬丁尼茲（Lautaro Martinez）斯傷停補時的致命絕殺，最終以2比1逆轉擊敗世仇英格蘭。當比賽結束哨音響起，球王梅西激動跪地振臂歡呼，帶領藍白軍團再次殺入世界盃決賽。

傷停補時大絕殺！勞塔羅一擊定音

[廣告]請繼續往下閱讀...

戰局來到下半場尾聲，原以為英格蘭將收下勝利，阿根廷卻展現恐怖韌性。第84分鐘，中場大將費南德斯抓準機會破網，硬是將比分扳平。隨後在傷停補時階段（90+2分鐘），替補上陣的馬丁內斯上演價值連城的絕殺進球，直接粉碎了三獅軍團的防線，完成驚天大逆轉。

讓1追2神逆轉！英格蘭慘遭痛擊

回顧本場賽事，雙方上半場互有攻防但皆未破門。進入下半場第54分鐘，英格蘭前鋒戈登（Anthony Gordon）率先發難，為球隊首開紀錄，讓英格蘭球迷陷入瘋狂。然而，面對1球落後的龐大壓力，阿根廷果斷走馬換將，成功在最後10分鐘吹起反攻號角，讓英格蘭痛失大好晉級門票。

梅西激動跪地！全球球迷沸騰

當比賽結束的鐘聲敲響，全場情緒瞬間引爆。阿根廷隊長梅西難掩激動，直接跪倒在草皮上振臂高呼，這一幕迅速在各大社群媒體瘋傳。這不僅是戰術上的勝利，更象徵著梅西傳奇生涯的延續！球迷紛紛熱議，阿根廷展現出的強大心理素質令人折服；相對地，看台上的英格蘭球迷則掩面落淚，無奈接受再次無緣大力神盃的殘酷現實。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

【警察第一視角】陽明交大教授砍死妹夫拒放刀　警近距離連開4槍制伏

熱門新聞

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

讀者回應

﻿

熱門新聞

1終場哨響梅西直接跪地！

2梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

3梅西6分鐘拯救阿根廷！

4貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

5味全龍何宗旂任意引退！職棒生涯不到1年

最新新聞

1梅西還需要證明什麼？主帥：史上最佳無懸念

2梅西「抱嬰照」19年後成預言！

3貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

4馬丁尼茲淚崩助阿根廷爭冠

5遭逆轉輸球！貝林漢姆掩面痛哭

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【全場最萌瞬間】10萬挪威球迷等英雄！　哈蘭德抱「小浣熊」登場

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

【警察第一視角】陽明交大教授砍死妹夫拒放刀　警近距離連開4槍制伏

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【請息怒QQ】李珠珢見球迷激動大吼嚇壞了...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366