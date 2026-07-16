球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

▲梅西「舞」進本屆世界盃冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃四強賽上演史詩級逆轉！阿根廷在下半場先失一球的劣勢下，靠著39歲球王梅西（Lionel Messi）在比賽末段6分鐘內狂送2次關鍵助攻，終場以2比1逆轉氣走英格蘭，連兩屆殺進世界盃決賽，距離完成超狂「二連霸」偉業只差最後一步。

梅西末段神級2助攻 6分鐘狂進2球逆轉

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阿根廷此役在上半場與英格蘭陷入激烈肉搏，雙方激烈爭搶球權，甚至險些爆發衝突。戰局在下半場第55分鐘生變，英格蘭率先破門取得1比0領先。然而，阿根廷並未放棄，比賽來到第85分鐘，梅西挺身而出主導攻勢，短時間內連續傳出2次精準助攻，幫助費南德茲（Enzo Fernández）與馬丁尼茲（Lautaro Martínez）接連進球，硬是將比數逆轉為2比1，展現衛冕軍的強大韌性，也讓全球死忠球迷陷入瘋狂。

睽違21年宿命對決 決賽強碰無敵艦隊

這場比賽是阿根廷與英格蘭繼2005年友誼賽後，睽違21年再度交手。充滿戲劇性的是，梅西在2005年國家隊首秀就吞下紅牌，錯過了當年對陣英格蘭的機會，因此這竟是他漫長國家隊生涯中，首度正面對決「三獅軍團」。在驚險跨越英格蘭這座大山後，世界排名第一的阿根廷將於台灣時間20日的決賽中，迎戰世界排名第二的強敵西班牙，這場「頂上戰爭」勢必將再次引爆全球體壇的關注焦點。

劍指史詩二連霸 梅西：我們渴望更高境界

在世界盃歷史中，僅有義大利（1934、1938年）與巴西（1958、1962年）曾達成連霸壯舉。39歲的梅西本屆賽會不僅在首戰寫下最年長戴帽紀錄，如今更要帶領「藍白軍團」挑戰史上第3支連霸球隊的神蹟。對於即將到來的最終戰，梅西展現出極致的企圖心。