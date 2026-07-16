運動雲

>

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西「舞」進本屆世界盃冠軍賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃四強賽上演史詩級逆轉！阿根廷在下半場先失一球的劣勢下，靠著39歲球王梅西（Lionel Messi）在比賽末段6分鐘內狂送2次關鍵助攻，終場以2比1逆轉氣走英格蘭，連兩屆殺進世界盃決賽，距離完成超狂「二連霸」偉業只差最後一步。

梅西末段神級2助攻　6分鐘狂進2球逆轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿根廷此役在上半場與英格蘭陷入激烈肉搏，雙方激烈爭搶球權，甚至險些爆發衝突。戰局在下半場第55分鐘生變，英格蘭率先破門取得1比0領先。然而，阿根廷並未放棄，比賽來到第85分鐘，梅西挺身而出主導攻勢，短時間內連續傳出2次精準助攻，幫助費南德茲（Enzo Fernández）與馬丁尼茲（Lautaro Martínez）接連進球，硬是將比數逆轉為2比1，展現衛冕軍的強大韌性，也讓全球死忠球迷陷入瘋狂。

睽違21年宿命對決　決賽強碰無敵艦隊

這場比賽是阿根廷與英格蘭繼2005年友誼賽後，睽違21年再度交手。充滿戲劇性的是，梅西在2005年國家隊首秀就吞下紅牌，錯過了當年對陣英格蘭的機會，因此這竟是他漫長國家隊生涯中，首度正面對決「三獅軍團」。在驚險跨越英格蘭這座大山後，世界排名第一的阿根廷將於台灣時間20日的決賽中，迎戰世界排名第二的強敵西班牙，這場「頂上戰爭」勢必將再次引爆全球體壇的關注焦點。

劍指史詩二連霸　梅西：我們渴望更高境界

在世界盃歷史中，僅有義大利（1934、1938年）與巴西（1958、1962年）曾達成連霸壯舉。39歲的梅西本屆賽會不僅在首戰寫下最年長戴帽紀錄，如今更要帶領「藍白軍團」挑戰史上第3支連霸球隊的神蹟。對於即將到來的最終戰，梅西展現出極致的企圖心。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

曾被罵到失去先發！馬丁尼茲替補登場　1腳踢碎質疑成阿根廷救世主

曾被罵到失去先發！馬丁尼茲替補登場　1腳踢碎質疑成阿根廷救世主

【法庭攻防戰】眾量級情侶開撕被指食言　Andy批家寧斷章取義：情侶對話竟被錄音

熱門新聞

梅西跪了！阿根廷6分鐘神逆轉英格蘭　球王激動一幕看哭全球球迷

快訊／梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

球王就是球王！梅西最後6分鐘神操作　阿根廷起死回生殺進決賽

貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「背後偷襲」對手後腦　金童形象瞬間崩塌

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

從天堂跌入地獄！貝林漢姆終場掩面痛哭　英格蘭60年決賽夢再碎

讀者回應

﻿

熱門新聞

1終場哨響梅西直接跪地！

2梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉

3梅西6分鐘拯救阿根廷！

4貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

5味全龍何宗旂任意引退！職棒生涯不到1年

最新新聞

1梅西還需要證明什麼？主帥：史上最佳無懸念

2梅西「抱嬰照」19年後成預言！

3貝林漢姆輸球崩了？賽後竟「甩巴掌」21歲小將

4馬丁尼茲淚崩助阿根廷爭冠

5遭逆轉輸球！貝林漢姆掩面痛哭

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【全場最萌瞬間】10萬挪威球迷等英雄！　哈蘭德抱「小浣熊」登場

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

【警察第一視角】陽明交大教授砍死妹夫拒放刀　警近距離連開4槍制伏

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

【請息怒QQ】李珠珢見球迷激動大吼嚇壞了...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366