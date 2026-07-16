快訊／梅西第86分鐘神助攻！費南德斯轟世界波　阿根廷1比1絕境逼平

▲戈登幫助英格蘭踢進分數。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃4強賽「英阿大戰」戰況陷入白熱化！阿根廷在下半場遭英格蘭破門後陷入苦戰。面對英軍門神皮克福德（Jordan Pickford）屢屢神級撲救，阿根廷終於在第86分鐘迎來曙光，球王梅西（Lionel Messi）送出關鍵助攻，費南德斯（Enzo Fernández）轟出「世界波」破網，將比數硬是扳成1比1平手！

梅西關鍵助攻！費南德斯世界波救主

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下半場陷入落後的阿根廷展開瘋狂反撲，卻屢屢受挫。直到比賽第86分鐘，阿根廷終於突破僵局！球王梅西在關鍵時刻展現絕佳視野，精準助攻給費南德斯，後者在禁區外毫不猶豫起腳，轟出一記絕美的「世界波」遠射，皮球應聲入網。這石破天驚的一擊，成功在常規時間尾聲將比數扳平，讓全場阿根廷球迷陷入瘋狂。

皮克福德神勇擋關 阿根廷空襲頻受挫

在追平比數前，阿根廷其實創造了多次極具威脅的攻勢，特別是針對高空球的轟炸。替補上陣的岡薩雷斯（Nicolás González）在第65、69與77分鐘連續嘗試頭槌攻門，加上第76分鐘阿根廷兩度在門前爭頂，但英格蘭門將皮克福德表現猶如銅牆鐵壁，連續上演神級撲救，甚至連西蒙尼（Diego Simeone）的快攻都被英軍滑鏟瓦解，險些讓衛冕軍提早打包。

戈登率先破網 雙方肉搏戰火藥味濃

回顧下半場初段，英格蘭小將戈登在第55分鐘於門前接獲傳球，順勢起腳破網，一度讓「三獅軍團」看見晉級決賽的曙光。本場比賽雙方肢體接觸極其頻繁，從開賽初就爆發推擠，全場犯規不斷，高強度的防守焦土戰讓比賽張力拉到最高點。