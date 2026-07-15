追平安被餅總虧　朱迦恩傲嬌回擊：不想聽他講的話





▲朱迦恩 。（圖／統一獅提供）



記者王真魚／桃園報導

統一獅15日作客樂天桃猿，靠著朱迦恩9局上兩出局敲出追平安打，最終在延長10局以3比2逆轉勝出。賽後談起這支關鍵安打，朱迦恩笑說，當球落地的瞬間，自己也鬆了一口氣，「他撲下去時，我想說完了，結果剛好把球推走了，感謝主。」

9局上，獅隊1分落後、兩出局二壘有人，朱迦恩在滿球數情況下，擊出內野安打，送回追平分，讓球隊得以將戰線延長。談到當時打席的想法，他表示，「就是想辦法顧好自己的好球帶，就是要積極一點、確實一點。」

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這支安打賽後卻被總教練林岳平都笑稱「比較像失誤」，對此朱迦恩聽完傲嬌回應，「沒關係啦，我不想聽他講的話。」

除了單場MVP表現，朱迦恩日前確定入選名古屋亞運中華隊。談到收到通知的心情，他坦言相當開心，「我覺得這是一種肯定，球隊裡有很多人可以挑，但人家挑了我，算是對我今年一路走來的一種肯定，也是繼續努力下去的動力。」

本季多次在關鍵時刻挺身而出，朱迦恩已經拿下5座單場MVP。不過他並不想讓自己過度在意結果，「好的事情當然一直發生，但如果一直去想那些結果，反而會讓自己每天都想著一定要完成什麼。」

朱迦恩表示，自己更重視的是比賽過程與心態調整，「想辦法在練習的時候，把能控制的事情控制好，比賽的時候就放手去做自己擅長的事情，就這樣子。」

近期連5戰敲安，狀態相當火燙，朱迦恩直言，「現在還在球隊的時間，就是想辦法幫助球隊，讓自己維持在好的狀態，好好面對每一天的比賽。」