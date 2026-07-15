39歲梅西還在進化！速度不減反增　揭秘「球王」逆生長的神級自律

▲球王梅西持續在本屆世界盃表現大放異彩，率領阿根廷朝衛冕之路邁進。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

誰說歲月是運動員最大的敵人？即將率領阿根廷於世界盃準決賽迎戰英格蘭的「藍白軍團」靈魂人物梅西（Lionel Messi），即便已處於39歲高齡，在本屆賽事的競技狀態依舊讓全世界球迷陷入瘋狂。根據法國媒體《隊報》揭露，梅西之所以能展現「逆生長」的神級表現，全靠極致的體能管理與近乎「苦行僧」般的自律生活。

梅西在本屆世界盃的表現堪稱無解，即便在8強戰面對瑞士的嚴密防守，他依舊打滿120分鐘，甚至在正規賽最後關頭差點上演絕殺。外界觀察發現，現在的梅西雖然減少了無謂的衝刺與回防，將體能保留在關鍵時刻的致命一擊，但數據顯示，他的身體素質竟然比四年前還要強大。

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梅西的私人營養師加蘭喬（Ismael Galancho）透露了一組驚人數據：2022年卡達世界盃時，梅西的最高時速為29.38公里，但本屆世界盃他竟然跑出了30.9公里的最高時速，成長幅度超過5%。

「通常運動員在30歲後速度會顯著下降，35歲後每年更會流失1.5%到3%的速度。」加蘭喬驚嘆表示，「梅西現在的狀態比四年前更好，我們成功逆轉了生物學規律，這全靠他這幾年的極度投入與努力。」

事實上，梅西為了延長職業生涯，早在15年前就徹底告別了最愛的披薩、熱狗與碳酸飲料，轉向極其精確的健康飲食。現在的他過著「僧侶般」的生活，對於睡眠、力量訓練與肌肉激活有著雷打不動的日常流程。

為了備戰這屆世界盃，梅西從2月美職聯（MLS）賽季開始就進入「魔鬼訓練模式」。他與國家隊戰友德保羅（Rodrigo De Paul）形影不離，兩人每天除了球隊集體訓練，還會額外找私人體能教練進行「雙倍訓練」，針對力量與高強度對抗進行特訓，這也反映在他5月份於聯賽繳出5進球、7助攻的恐怖數據上。

雖然在5月底曾一度傳出肌肉超負荷的警訊，但梅西憑藉強大的意志力與精準復健，以巔峰狀態踏上世界盃舞台，目前6場比賽狂轟8球的表現就是最好證明。

阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）對此表示，「梅西在場上所做的事情更具決定性，只要他感覺到威脅，他就是一台機器。我不驚訝他39歲還能維持這種水準，只要他願意，他永遠是世界最強。」

對於梅西而言，現在距離衛冕世界冠軍、再次捧起大力神盃僅差最後一步，這位當代傳奇正用他的雙腳證明，年齡在他面前，僅僅只是個數字而已。

▲梅西在39歲高齡仍有超強表現，全因高度自律與刻苦訓練而成。（圖／達志影像／美聯社）