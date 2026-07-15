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西班牙最強「傳球大腦」　羅德里本屆655次成功傳球破60年新高

▲西班牙加維、維德角門德斯激烈爭搶，維德角門將沃齊尼亞、西班牙羅德里。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙羅德里本屆世界盃成功傳球655次，創下賽史60年來新高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽4強巔峰對決，奪冠大熱門「無敵艦隊」西班牙再次展現強大宰制力！靠著密不透風的團隊防線與中場核心羅德里（Rodri）的神級發揮，最終以2比0完封強敵法國，強勢挺進最終冠軍決賽。西班牙不僅寫下近14場國際賽狂拿13勝的恐怖紀錄，中場大腦羅德里更以單屆655次成功傳球，刷新世界盃自1966年有紀錄以來的歷史新高里程碑。

此役西班牙面對星光熠熠的法國大軍，開賽就展現極高的控球效率，最終以2比0撂倒高盧雄雞，率先搶下決賽門票。這場勝利也讓西班牙延續了近期不可思議的火燙狀態，在近14場各項國際賽事中，豪取13勝的傲人戰績，展現出問鼎大力神盃的強大氣勢。

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而在這支無敵艦隊陣中，最受矚目的焦點莫過於中場指揮官羅德里。他在本屆賽事徹底詮釋何謂「中場大師」，截至目前出賽7場，累計傳球次數高達705次，成功完成655次，傳球成功率是驚人的93%。

根據數據統計，羅德里單屆完成655次成功傳球，正式超越自1966年有詳細數據紀錄以來，球員在單屆世界盃的最高紀錄。這位曼城球星用精準如手術刀般的傳球，成為西班牙進攻端的穩定中樞，也為自己寫下不朽的歷史地位。

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙冠軍賽羅德里

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