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朱迦恩關鍵安救獅！餅總笑虧：我認為是失誤耶

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅15日在延長10局以3比2逆轉擊敗樂天桃猿，9局上兩出局時，朱迦恩敲出追平安打成為比賽轉捩點。不過賽後談到這支關鍵一擊，總教練林岳平先是笑著表示，「我認為是失誤耶。」

當時獅隊在9局上兩出局、二壘有人，朱迦恩擊出內野滾地球形成安打，送回追平分，這一安也讓獅隊得以延長戰局，寶有機會逆轉。林岳平則笑說，「我認為是失誤，是不好接啦，但是有機會啊。」不過他也直言，那一球雖然不好守，但確實是改變戰局的關鍵。

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球隊前8局無法攻下分數，林岳平表示，「都有攻勢啦，只是一直欠缺適時一支安打。」

此役獅隊的內野手林泓弦在守備端表現相當亮眼，包括10局下守住關鍵一球，幫助球隊驚險取得勝利。事實上，球隊在2局就將他從游擊移防二壘，原本守二壘的張皓崴提前退場。

林岳平坦言，「皓崴太多trouble了，跑壘、雙殺傳球，一個基本的滾地球又漏掉，就先下來好了，要守下那個局面也不好守。」他也點出，林泓弦2局從二壘傳本壘，觸殺李勛傑出局，是全場最關鍵的守備之一。

9局上，林岳平大膽換上本季才首度升上一軍的余奕賢代打，儘管最終遭到三振，但他解釋，近期陳聖平狀況不佳，因此希望給年輕球員機會，「既然找了新人上來，在那個可以專心攻擊的時候，就讓他去打。」

余奕賢目前多半在板凳等待機會，至今只有2打席，林岳平不擔心子弟兵的抗壓性，「他是一個滿樂天的選手，不會大好大壞，也不太會有情緒。我相信在那個情況下，他是充滿渴望、想要去表現的。」

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