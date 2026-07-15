黃子鵬續寫紀錄！曾子祐5安領軍猛敲23安　台鋼12比0完封富邦

記者王真魚／綜合報導

台鋼雄鷹15日在主場火力全開，全場猛敲23支安打，投手黃子鵬則延續近期的壓制表現，先發6局無失分，率隊以12比0完封富邦悍將，不僅終止球隊2連敗，也中斷對戰富邦的3連敗。

台鋼打線自3局下展開猛攻。曾子祐、吳念庭接連敲安後，魔鷹獲故意四壞保送，王柏融適時安打率先打破僵局，隨後王博玄、宋柏翰接連建功，單局灌進4分。

4局下，雄鷹攻勢持續延燒，陳文杰、曾子祐與吳念庭連續敲安形成滿壘，魔鷹選到四壞擠回1分，隨後王柏融擊出高飛球，富邦外野發生失誤，再讓台鋼添得2分。陳品宏接替登板後仍壓不住局勢，王博玄補上適時安打，幫助球隊將領先擴大至8比0。

6局下，台鋼再靠曾子祐、吳念庭與王博玄安打串連攻下2分；7局下，陳文杰二壘安打帶有2分打點，將比數拉開至12比0，提前奠定勝基。

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台鋼全場共擊出23支安打，其中曾子祐單場5安、3分打點，刷新個人生涯單場最多安打紀錄，並將連續上壘場次推進至28場、連續安打場次延續至9場；陳文杰則繳出4安猛打賞，包辦2分打點、跑回4分。

黃子鵬先發6局，用79球投出58顆好球，被敲5支安打，僅出現1次四壞保送，沒有失分，收下本季第5勝，防禦率降至1.83。自6月7日以來，他已連續33.2局未失分，不僅改寫個人生涯最佳紀錄，也超越前興農牛投手陽建福在2004年創下的本土投手連續32局無失分紀錄，距離隊友坎南本季35局的隊史紀錄僅一步之遙。

富邦先發洋投威戈神此役僅投3局便退場，被敲8支安打、失4分，吞下本季第3敗。悍將投手群全場共動用6名投手，合計被擊出23支安打，僅差1安便追平隊史單場最多被安打紀錄。