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不只哈蘭德爆紅！　挪威新星謝爾德魯普強勢表現引英超3豪門瘋搶

▲挪威謝爾德魯普率先破門，1比0領先英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威謝爾德魯普面對強敵英格蘭率先破門取分，讓自己身價大漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

挪威足球再次迎來超新星爆發！目前效力於葡超勁旅本菲卡的22歲邊鋒謝爾德魯普（Andreas Schjelderup），在本屆世界盃舞台徹底打出身價。從起初的替補奇兵，到對陣英格蘭先發破網，甚至在面對巴西時單場送出兩次助攻力挺神鋒哈蘭德（Erling Haaland），這位挪威小將的瘋狂表現已讓他成為今夏轉會市場最炙手可熱的目標，引發英超3大豪門熱刺、切爾西與利物浦的高度關注。

根據葡萄牙媒體《球報》報導，謝爾德魯普在本屆世界盃的表現堪稱「醜小鴨變天鵝」，隨著表現節節攀升，他的身價也水漲船高。

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然而，這對母球團本菲卡而言卻是「甜蜜的負荷」。由於本菲卡下賽季未能參與歐冠聯賽，這讓謝爾德魯普及其團隊對於留隊產生動搖，雙方在續約談判上陷入僵局，關係顯得有些微妙且緊張。

本菲卡主席、傳奇球星科斯塔（Rui Costa）先前曾證實，球團已開出續約合同，但謝爾德魯普至今仍未點頭回應。據了解，儘管合約還有兩年才到期，但這位挪威國腳已在認真考慮今夏離隊的可能性，希望前往更高水準的聯賽挑戰。

目前英超聯賽對謝爾德魯普的關注度已達到前所未有的高峰，包括熱刺、切爾西以及利物浦都已將其列入補強雷達。

不過，想要帶走這位挪威新星代價不斐，本菲卡在世界盃前就已標價4000萬歐元，如今隨著他表現大爆發，球團態度更加強硬，合約中更握有高達1億歐元的「防鯊魚」級別違約金條款，這也讓潛在買家的談判難度大幅提升。

對於本菲卡主帥馬爾席爾瓦（Marco Silva）而言，謝爾德魯普是進攻端不可或缺的核心戰力，他極力渴望留下這名愛將。但俱樂部管理層則有不同考量，雖然本菲卡近期已透過小規模交易進帳4000萬歐元，但仍需一筆「重磅出售」來平衡財務並支應後續引援資金，謝爾德魯普極有可能成為那個被犧牲的籌碼。

謝爾德魯普目前正處於世界盃後的假期，待他返回訓練基地後，預計將與主席科斯塔及體育總監進行關鍵對話。究竟這位挪威新星會選擇續約留隊，還是藉著這股世界盃旋風轉投英超豪門懷抱？也將成為世界盃熱潮過後重要看點。

▲哈蘭德與謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德與謝爾德魯普成為本屆世界盃挪威挺進8強的兩大焦點球星。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃FIFA挪威謝爾德魯普Andreas Schjelderup

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