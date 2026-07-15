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鋼龍6局無失分領軍　味全龍4比0完封兄弟

▲鋼龍 。（圖／味全龍提供）

▲鋼龍 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

味全龍15日作客中信兄弟，靠著鋼龍繳出6局無失分好投，加上打線在第3局灌進2分、第6局再添2分，終場以4比0完封兄弟，收下勝利。

味全此役率先突破鄭浩均封鎖。3局上，林辰勳率先敲出安打，張祐嘉短打推進後，郭天信補上安打攻佔一、三壘。隨後吉力吉撈．鞏冠遭觸身球保送擠成滿壘，張政禹擊出適時安打先馳得點，朱育賢再以高飛犧牲打送回第2分，味全取得2比0領先。

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6局上，兄弟換投蔡齊哲後，朱育賢、劉基鴻接連選到四壞球保送，陳子豪補上安打形成滿壘。劉俊緯隨後擊出右外野界外犧牲飛球，幫助球隊再添1分，代打上陣的李凱威接著敲出適時安打，將比數擴大至4比0。

鋼龍主投6局，用99球僅被敲6支安打，沒有失分，另送出1次三振，拿下本季第4勝，防禦率降至1.97。李超接手1局僅用13球飆出3次三振，林子昱也投出1局無失分，趙璟榮9局登板關門，聯手完成完封。

鄭浩均此役先發5局，用89球其中48球為好球，被敲4支安打，投出5次三振，但控球不穩，送出4次四壞球、2次觸身球，失掉4分皆為責失，吞下本季第5敗，防禦率上升至5.95。

關鍵字： 味全龍中信兄弟鋼龍完封朱育賢中職

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