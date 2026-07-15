亞運旅外投手陣容豪華　林岳平驚訝「都找到這麼強」：就是想贏





▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

2026名古屋亞運中華隊棒球24人名單日前公布，其中旅外投手陣容星光熠熠，引發外界討論亞運層級是否有必要徵召如此高規格戰力。統一獅總教練林岳平15日受訪時直言，國家隊組軍的目標很單純，就是要贏球、拚成績，「符合徵召條例下，我認為他們也是在做該做的事。」

旅外投手陣容豪華 餅總驚訝這麼強

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此次中華隊網羅多名頂尖旅外投手，包括效力日職北海道日本火腿的古林睿煬、孫易磊，以及軟銀投手徐若熙（因手術退賽）；旅美陣容則有運動家隊莊陳仲敖、響尾蛇隊林昱珉、費城人體系火球男潘文輝，另有旅韓投手王彥程助陣。

其中古林睿煬、孫易磊、徐若熙、林昱珉、莊陳仲敖都是今年3月經典賽中華隊班底。看到「乾兒子」古林睿煬在名單中有嚇一跳嗎？林岳平想了想表示，「「看到所有找到那麼強的投手，是比較驚訝，特別是旅美部分。」

亞運就是要拚牌 當然要找最強戰力

外界質疑亞運是否有必要動用如此高層級的球員，林岳平直言，「這不能這樣講，這是國家認定的亞洲最高運動大會，除了奧運之外。」

他表示，既然目標是爭取獎牌、追求更好的成績，自然就是要找來最強戰力，「要戰力啊、要贏啊，很單純就是想贏球。」

統一獅此次有張翔、朱迦恩入選，林岳平不擔心戰力受到衝擊，「沒關係，這又不是第一次，這不用去探討。」他強調，球隊不該把焦點放在缺少誰，而是思考如何做好銜接。

兩主力離隊 又不是第一次

林岳平透露，球團早已開始布局替補人選，近期頻繁拉上捕手柯育銘，就是希望提前測試陣容深度，如今再讓余奕賢上一軍，也是希望觀察在張翔不在期間，是否還有第二、第三名捕手能夠補上空缺。

至於外野部分，林岳平相當有信心，「我們球隊最多的就是外野手。」

各隊原說好支援1人 主力缺陣也可能有人冒出頭

此次徵召過程，林岳平透露，各球團在初期都曾提供推薦名單，而張翔從一開始便名列其中，「他本來就在名單裡。」統一獅當時大約提出7、8名球員，原先得到的資訊是一隊至少支援一人、最多兩人，最後則由國家隊整合各隊戰力，挑選出最適合的人選。

原本是各隊確實是支援1人，台鋼雄鷹派曾子祐、富邦悍將則是戴培峰，不過經過球團後續出手協調後，加上後續提供的候補人選未獲教練團青睞，兩隊最終都未有球員入選。

對於支援掛零的狀況，兩隊回應大同小異，皆表示在徵召過程中曾提供多名球員及其他人選，供棒協與選訓委員參考，最終名單仍以棒協公布為主。

據悉，曾有球團以戰力需求為由與棒協溝通，不過戴培峰、曾子祐皆屬列管球員，理論上並無拒絕徵召的空間。

如同林岳平今天所述，「大家可能會探討，他們現在打得這麼好，離隊是不是會影響球隊戰力，甚至影響球員個人，但換個角度看，這不也是其他選手的機會嗎？」

他直言，「其他人補上來如果打不出來，也沒有辦法怨天尤人。不管球隊支援多少人，這都是球隊必須面對的，也是一個讓戰力形成良好循環的時機。」