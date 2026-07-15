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美國11局要命失誤送大局　日本6比3奪四國賽首冠

▲美國隊、日本隊。（圖／中華棒協提供）

▲日本隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

2026年第一屆四國菁英棒球對抗賽16日進行冠軍戰，美國與日本一路激戰到延長賽。日本隊11局上把握美國隊關鍵守備失誤，一口氣攻下3分，最終以6比3獲勝，拿下首屆冠軍。

美國隊2局下展開攻勢，弗拉利克（Chase Fralick）獲得保送，布蘭奇（Kolby Branch）敲出安打，一度攻佔二、三壘，不過未能得分。3局下，韋特（Ryker Waite）靠二壘手失誤上壘，皮茲（Derrick Pitts）跑出內野安打，隨後利用鈴木泰成牽制失誤攻佔二、三壘，凱利（Gavin Kelly）適時敲出二壘安打，帶有2分打點。

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日本隊7局上展開反攻，渡部海靠二壘手失誤上壘，再利用美國隊投手牽制失誤衝上三壘，山里寶擊出投手滾地球，帶有1分打點。代打井上和輝接著掃出二壘安打，中山優月再敲安打帶回追平分，日本隊以2比2扳平比數。

8局上，赤堀颯獲得保送後，利用第三任投手懷特諾爾（Joshua Whritenour）的投手犯規攻佔二壘。美國隊再換上第四任投手布萊德利（Tanner Bradley），他登板後球速頻頻突破150公里，約158公里速球連發，讓現場球迷驚呼連連，最快更飆到160公里。儘管先投出保送形成滿壘，但隨後連飆2次三振化解危機。

兩隊激戰至9局結束仍以2比2平手。10局上，日本隊靠短打推進，再由赤堀颯擊出滾地球帶回超前分。10局下，美國隊由韋特同樣執行短打，不過日本一壘手赤堀颯先快傳三壘，再轉傳一壘，製造關鍵雙殺；但下一棒皮茲仍敲出安打，帶回追平分替美國隊續命，凱利隨後遭到三振。

日本隊11局上再度發動攻勢，黒田義信先以短打推進，山里寶擊出二壘滾地球，此時韋特發生守備失誤，讓日本隊一口氣攻下2分。林純司選到保送後，美國隊換上桑德斯（Jackson Sanders）接替，西野啓也代打敲安，再添1分，日本最終以6比3獲勝，拿下首屆冠軍。

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