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才剛率隊挺進世足決賽　西班牙19歲天才新星亞馬爾豪宅驚傳遭竊！

▲西班牙18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙亞馬爾今日在與法國隊激戰時，傳出位於巴塞隆納的豪宅險些遭竊。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

西班牙「天才少年」亞馬爾（Lamine Yamal）再度展現超凡身手！在2026世界盃4強戰中，年僅19歲的亞馬爾率領「無敵艦隊」以2比0強勢擊潰冠軍熱門法國隊，昂首挺進最終決賽。不料球場得意，場下卻驚傳意外，就在亞馬爾為國爭光的同時，他位於巴塞隆納的豪宅竟慘遭歹徒鎖定，險些成為洗劫目標。

根據《歐洲新聞台》報導，這起驚魂事件發生在當地時間今日凌晨。當時西班牙國家隊正在美國德州與法國隊展開激戰，亞馬爾在場上發光發熱，沒想到他位於巴塞隆納的私人住處卻遭到兩名戴著頭套的竊賊潛入。

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所幸，亞馬爾的高規格私人保全團隊反應神速，透過監視系統即時發現兩名黑衣人正試圖翻越豪宅圍牆。歹徒在發現行蹤敗露後，趕在警方抵達前便落荒而逃。目前當地警方已介入調查，正全力分析監視影像，試圖鎖定嫌犯身分。

事實上，亞馬爾這棟豪宅不僅價值不斐，更是「大有來頭」，其前主人正是西班牙傳奇球星皮克（Gerard Piqué）與拉丁天后夏奇拉（Shakira）。據悉，亞馬爾在出征世界盃前，曾公開展示過這棟充滿歷史意義的住所。

然而，這也讓亞馬爾成為犯罪集團眼中的肥羊。由於近年來歐洲組織犯罪頻繁鎖定頂尖足球員，看準球員家中存放大量名錶、珠寶等奢侈品。亞馬爾過去也曾在社群媒體上大方分享自己的珍貴收藏，沒想到此舉竟引來歹徒覬覦。

雖然家中險遭洗劫，但所幸並無人員受傷或財物損失，這場「豪宅驚魂記」最終虛驚一場。目前亞馬爾正全神貫注準備即將到來的決賽，力爭帶領西班牙重返世界之巔。

關鍵字： 2026世足世界盃冠軍賽亞馬爾西班牙

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