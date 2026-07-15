陳晨威打亞運誰頂替？曾豪駒笑喊7、8月先多贏幾場　點名3人





▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿外野手陳晨威入選杭州亞運中華隊，屆時將暫時離開母隊，談到如何填補戰力空缺，總教練曾豪駒15日受訪時先是幽默表示，「7、8月先累積多一點勝場啦！」隨後點名林政華、李勛傑以及洋砲都可能是接替人選。

陳晨威9月投入亞運後，球隊該如何填補打線與守備空缺，曾豪駒先笑說，「7、8月先累積多一點勝場啦。」隨後表示，球隊會利用這兩個月時間觀察與調整陣容。

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他指出，目前可考慮的人選不少，除了林政華，能守外野的李勛傑，以及剛來不久的新洋砲砲道威聖，都有機會填補空缺，「接下來兩個月，我們會慢慢去尋找，可能替代這位置的球員。」

桃猿今天也將三壘手邱邦升上一軍。曾豪駒表示，邱邦自加入球隊以來，整體表現相當平穩，今年開季後在二軍維持穩定發揮，因此決定給予機會，「希望他自己能夠掌握這次上一軍的機會。」

現年25歲的邱邦曾在2021年中職選秀落選，隔年獲台鋼雄鷹第29指名。去年底獲得樂天邀請，以測試球員身分參加春訓，最終於今年3月通過測試、正式留隊，如今迎來本季首度升上一軍。

至於14日被下放二軍的劉子杰，曾豪駒坦言，主要是近期狀況起伏較大，「這也是他職棒第一年，在這麼頻繁的出賽中，一定會遇到一些問題。」教練團希望先讓他回到二軍沉澱，消化近期累積的經驗，等調整完成後再回到一軍。

劉子杰本季一軍出賽47場，174打席、166打數敲出42支安打，包括6支二壘安打、1轟，貢獻8分打點、12得分，打擊率2成53、上壘率2成77、長打率3成07，整體攻擊指數（OPS）為0.584。