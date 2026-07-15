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從落選到KBO選秀熱門　郭炳榛國際賽吸取經驗讚：台灣天空很漂亮

▲郭炳榛。（圖／中華棒協提供）

▲郭炳榛。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

郭炳榛是本屆四國菁英棒球對抗賽韓國隊備受矚目的大學投手，也是KBO新人選秀熱門人選。他受訪時表示，自己的最大武器就是強勁速球，目前最快球速可達150公里，對自己的球威充滿信心，無論被哪一支職棒球隊指名，都是最棒的結果。

郭炳榛透露，高中時其實還投不到150公里，是升大學前那個冬天透過大量重量訓練，加上接受私人教練建議，調整投球機制後，球速才大幅提升。他說，「高中時沒有這麼快，上大學前那個冬天努力訓練，改變投球方式後，球速提升很多。」他也坦言，不是每一場比賽都能飆到150公里，因此本屆賽會球速未達巔峰，並非身體狀況不佳。

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來自首爾高中的郭炳榛，高中畢業時未獲KBO球隊指名，選擇南下就讀釜山科技大學，成為近年韓國大學棒球成功養成案例。韓媒指出，他在大學兩年間累計7勝0敗、防禦率1.29，最快球速提升至150公里，已躍居今年韓國大學投手最大物之一。郭炳榛也表示，完全不後悔當初的決定，「大學之後不管是變化球品質、球速，還是投手丘上的比賽掌控能力，都進步很多。」

談到高中同期已有不少隊友踏入職棒，郭炳榛說，大家反而成了彼此努力的動力，「看到朋友們進入職棒，我們互相刺激，也讓自己更努力。」他平時最欣賞斗山熊王牌郭彬，不是因為同姓，而是喜歡對方投球時充滿力量的姿態，也希望能學習150公里以上速球及變化球的運用。

首次來台參賽，郭炳榛笑說，最深刻的印象是「台灣的天空很漂亮」，雖然天氣炎熱，但仍留下不錯的回憶。經過本屆賽事洗禮，他認為自己還有許多需要進步的地方，接下來將持續提升實力，全力朝年底KBO新人選秀邁進，「不管是哪一支球隊，只要能被指名，就是最開心的事。」

關鍵字： 郭炳榛KBO速球大學棒球選秀

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