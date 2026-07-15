宿命對決！英阿大戰4強賽引爆　專家列5大理由「看衰」梅西衛冕路

▲梅西將生涯首度在國際賽交手英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃足球賽即將進入最扣人心弦的巔峰時刻！第二場準決賽將迎來舉世矚目的「英阿大戰」，台灣時間16日凌晨3點，雙方將於美國亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場展開生死鬥。這場勝者將直接挺進紐澤西，與早一步淘汰法國的無敵艦隊「西班牙」爭奪至高無上的冠軍金盃。

這場充滿歷史恩怨的宿命對決，最具話題性的莫過於阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi），這將是他職業生涯首度在世界盃舞台正面交鋒「三獅軍團」英格蘭。儘管身為衛冕軍的阿根廷在本屆賽事寫下傲人的6戰全勝戰績，但多位國際頂尖運彩分析師在深入拆解戰力後，卻一致發出「看衰」預警，認為阿根廷恐難跨越英格蘭這道高牆，梅西的衛冕美夢極可能在此止步。

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針對這場史詩對決，《Covers》資深分析師薩姆·法利（Sam Farley）與《SportsLine》權威專家馬丁·格林（Martin Green）等多位專家，特別點出阿根廷難以戰勝英格蘭的「5大核心關鍵」：

1. 陣容老化與體能極限

阿根廷目前的先發班底與4年前奪冠時幾乎如出一轍，這也意味著核心球員在經過4年的高強度賽事摧殘後，腿部力量已顯現疲態。反觀英格蘭正值兵強馬壯的黃金時期，體能優勢將成為勝負分水嶺。

2. 「球王魔法」難以場場複製，圖赫爾戰術更靈活

阿根廷晉級之路充滿驚險，多次依賴梅西等球星在最後關頭的「個人魔法」死裡逃生。然而，魔法難以場場上演。英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）身為戰術大師，極擅長透過下半場的人員替補與臨場變陣（如奇兵斯朋斯）扭轉戰局，戰術多元性明顯優於阿根廷。

3. 含金量存疑！阿根廷歷經「史詩級最易賽程」

數據顯示，阿根廷寫下了世界盃史上「最輕鬆的準決賽晉級之路」，先前對手如阿爾及利亞、奧地利、約旦、維德角、埃及及瑞士，皆非世界頂級強權。反觀英格蘭，已先後經歷墨西哥（阿茲特克魔鬼主場）與挪威等強敵洗禮，抗壓性更勝一籌。

4. 邊路防線脆弱，恐遭英格蘭神翼撕裂

阿根廷兩側後衛莫利納（Nahuel Molina）與塔利亞菲科（Nicolas Tagliafico）並非頂尖防守者，且缺乏傳統翼鋒保護。英格蘭左路安東尼·戈登（Anthony Gordon）擁有驚人速度，右路薩卡（Bukayo Saka）與馬杜埃凱（Noni Madueke）具備極強過人技術，極可能將阿根廷邊防徹底撕裂。

5. 中後衛制空與防空黑洞

防守悍將羅梅羅（Cristian Romero）關鍵時刻易出現失誤，而馬丁內斯（Lisandro Martinez）則在身高防空上存在天然劣勢。面對英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）的禁區衝擊，阿根廷空中防線面臨巨大考驗。

專家強推「大分過盤」 貝林漢姆進球性價比極高

除了勝負預測，專家保羅·卡爾（Paul Carr）與馬丁·格林一致認為，兩隊目前進攻實力皆優於防守，預計將上演進球大戰。推薦重點如下：

全場總進球數大於2.5球（賠率+129至+138）： 兩隊在本屆3場淘汰賽全數開出「大分」。英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）狀態不穩，而阿根廷門將E·馬丁內斯（Emiliano Martinez）撲救率僅有慘淡的44.4%，雙方防線皆有漏洞。

首選推薦： 英格蘭晉級決賽（賠率-124至-135）、英格蘭常規90分鐘內獨贏（賠率+160至+170）。

隨時進球者分析： 雖然凱恩最被看好進球（機率39%），但專家傑森·恩斯（Jason Ence）更推薦押注貝林漢姆，認為其進球性價比極高，值得球迷關注。

根據台灣運彩盤口資訊，英格蘭獨贏賠率2.35，和局2.70，阿根廷勝出2.10。讓分盤部分，阿根廷讓1球賠率1.28，和局（阿根廷剛好贏1球）3.35，英格蘭受讓1球4.55。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.90、小球1.55。

▲「三獅軍團」英格蘭隊長凱恩。（圖／達志影像／美聯社）