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梅西「最後一舞」抗三獅軍團！英阿宿敵之戰　英格蘭被看好闖決賽

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽4強準決賽，即將上演全球足壇最受矚目的「宿敵之戰」！由球王梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷，將正面硬碰硬挑戰由名帥圖赫爾（Thomas Tuchel）執教的「三獅軍團」英格蘭。這場攸關冠軍賽門票的頂尖對決，不僅是梅西世界盃生涯「最後一舞」的最強考驗，根據國際博彩市場最新數據顯示，陣容深度驚人的英格蘭，目前以些微優勢被看好能挺進最終決賽。

▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「三獅軍團」英格蘭被看好能擊敗阿根廷，挺進世界盃最終決賽。（圖／達志影像／美聯社）

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藍白軍團中場鐵壁　靜待梅西、艾瓦雷茲致命一擊

力拚衛冕的阿根廷，本場比賽的勝負關鍵首重「中場控制力」。由德保羅（Rodrigo De Paul）、恩佐（Enzo Fernandez）、麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）與帕雷德斯（Leandro Paredes）組成的中場防線，兼具頂級技術與攻守平衡，任務就是掌控比賽節奏，並在防線空隙中精準餵球給球王梅西。

這支衛冕軍向來極具耐心，不僅禁區防守穩健，更深信只要能放慢英格蘭的進攻速度，憑藉梅西在場上的靈光一閃，或是前鋒艾瓦雷茲（Julian Alvarez）的強勢突擊，就能在膠著戰局中一槍斃命。不過，過度依賴梅西的創造力，仍是阿根廷目前最大的隱憂。

三獅軍團快馬加鞭　定位球與板凳深度成終極武器

相較於阿根廷的沉穩，英格蘭預計將主導快節奏進攻。圖赫爾麾下的三獅軍團，將利用薩卡（Bukayo Saka）與戈登（Anthony Gordon）的邊路極速強攻阿根廷後防，並由當紅炸子雞貝林漢姆（Jude Bellingham）頻繁跑位製造威脅。

此外，「定位球戰術」更是英格蘭的致命武器，賴斯（Declan Rice）精準的傳中球，搭配隊長凱恩（Harry Kane）在禁區的神妙走位，破壞力驚人。英格蘭更擁有多元化的進攻手段與極深的板凳深度，讓圖赫爾在下半場擁有更多變陣空間，唯一要避免的是陷入阿根廷擅長的慢節奏消耗戰。

跨越24年的恩怨情仇　「上帝之手」後的經典再現

回顧英、阿兩國在世界盃的交手史，可說是寫滿了恩怨情仇。從1986年馬拉度納（Diego Maradona）驚天動地的「上帝之手」與「世紀最佳進球」，到1998年貝克漢（David Beckham）領到紅牌導致英格蘭PK大戰飲恨，無一不是經典。

雖然英格蘭曾在2002年小組賽靠著貝克漢的12碼罰球完成「甜蜜復仇」，但雙方已長達24年未在世界盃舞台碰頭。本次4強戰移師亞特蘭大，環境相對中立，這對陣容厚度更深、攻守更平衡的英格蘭較為有利。

反觀阿根廷在8強戰對陣瑞士時，已暴露出若梅西遭到限制，進攻端可能陷入停滯的漏洞。雖然擁有梅西的阿根廷隨時有能力主宰比賽，但在這種一球定生死的緊繃賽事中，外界普遍認為，英格蘭整體的全面性，更有機會助他們搶下決賽門票。

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲球王梅西被期待能再顯神威，帶領衛冕軍阿根廷擊敗英格蘭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足4強世界盃阿根廷英格蘭凱恩傑拉德梅西總冠軍賽

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