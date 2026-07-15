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重磅！台籃「神父」主帥回歸　中信特攻宣布費雪成新任總教練

▲「神父」主帥費雪接任特攻總教練。（圖／新北中信特攻提供）

▲「神父」主帥費雪接任特攻總教練。（圖／新北中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

過去兩季（上季季中離隊）都在高雄全家海神擔任總教練大位，並被球迷暱稱為台籃「神父」的（Mathias Fischer）接任球隊總教練，帶領特務軍團迎接全新賽季挑戰；原總教練莫米爾（Momir Ratkovic）則正式卸下總教練職務。

費雪教練擁有超過二十年的職業球隊執教經驗，且曾擔任盧森堡國家隊總教練及德國男籃國家隊助理教練，具備深厚的國際賽與職業聯賽資歷，近年則先後於日本B.LEAGUE及TPBL高雄全家海神執教，並曾率領海神闖進總冠軍戰，對亞洲籃球文化與職業聯賽環境皆有豐富經驗，期盼憑藉其國際化的執教理念與經驗，為特攻注入全新能量。

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中信特攻總經理陳暉表示，「費雪教練擁有相當完整且豐富的執教資歷，無論是在歐洲、日本或台灣，都累積許多帶隊經驗。費雪教練透過先前對戰時的觀察，對於特攻本土球員的特性、優勢及球隊整體風格已有充分掌握。

此外，費雪教練治軍嚴謹、要求明確，來到台灣首賽季便率隊闖進總冠軍賽，並與對手鏖戰至第七戰，執教能力有目共睹。經過球團評估後決定邀請費雪教練擔任中信特攻新任總教練，持續提升整體競爭力！」

正式接掌特攻兵符，費雪教練表示，「很開心宣佈我將加入中信特攻，能回到台灣，對我來說真的很特別，也很期待。一路走來，我學習到成功需要的不只是努力，更重要的是環境、文化，還有身邊一起奮鬥的人。我知道特攻擁有充滿潛力的球員，以及始終熱情支持我們的球迷，我已經準備好拿出所有能量及經驗來帶領球隊，和大家一起努力完成目標，希望帶來更多精彩的比賽，也期待在新賽季與線人們見面！」
 

關鍵字： 費雪中信特攻TPBL台籃Mathias Fischer

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