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威克今隨隊將到二軍調整　聽到「魔鷹」秒有印象

▲▼ 樂天桃猿新洋砲威克 。（圖／記者王真魚攝）

▲樂天桃猿新洋砲威克 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿新洋砲威克（Adam Walker）今日向球隊報到，工作證也已核發，預計16日先到二軍調整。曾在日本職棒單季敲出23轟的他，對於何時升上一軍並未設定時間表，強調只想把能掌控的事情做好，「不管在哪裡打球，就是盡力做到最好，一天一天來。」

威克並非第一次踏上台灣，今年3月曾隨Oisix新潟天鵝之皇隊來台，與台鋼雄鷹進行交流賽。儘管當時僅短暫停留兩天，仍讓他留下良好印象，「那段過程很愉快，很期待待在這裡，完成接下來的球季。」

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早在2019年，威克便曾與經紀人討論赴海外發展，當時研究過中職、韓職及日職等亞洲聯盟，最終先獲得前往日本打球的機會。離開日職一軍舞台後，他並未選擇返回美國，而是繼續留在日本獨立聯盟及二軍球隊尋求機會。

威克解釋，留在日本主要考量與亞洲各聯盟距離較近，較容易被球探注意，「本來可以回美國打球，但留在日本能得到更多曝光，也許有機會被其他球隊看見。事實證明這個決定奏效了，最後讓我來到台灣。」

對於日本與台灣棒球風格的差異，威克看得相當單純。他表示，不同地區的球風確實有所不同，但「棒球就是棒球」，踏上球場後，目標就是比對手拿下更多分數、想辦法贏球，「雖然有些差異，但我就是喜歡打棒球。」

▲魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

談到中職熟悉的球員，威克坦言並不認識太多人，不過聽到魔鷹（Steven Moya）的名字後，立刻想起兩人過去可能曾交手。他認為，兩人的生涯軌跡頗為相似，不僅年齡相仿，都曾赴日本發展，如今也先後來到台灣。

「他是一名很棒的球員，希望我也能證明自己同樣是一名好球員。」威克說，兩人過去並未私下聯繫，但期待能在中職展現自己的能力。

樂天是第一支主動聯繫威克的中職球隊，面對加盟邀請，他並未考慮太久。他表示，自己的想法始終是專注當下，「我的工作就是把球打好，如果表現好，自然會有球隊想簽我。現在就是做好自己的工作，如果能留在這裡打很久，那當然很棒，我只想繼續打棒球。」

威克現年34歲，右投右打，身高約196公分、體重104公斤，過去曾在雙城、勇士、紅人、金鶯及國民等美職體系發展，2022年轉戰日本職棒讀賣巨人，首年出賽124場，繳出打擊率2成71、23轟及52分打點，長打率達5成15。

威克預計16日先到二軍調整，他強調，「有些事情不是我能控制的，我能做的就是上場努力打球、幫助球隊贏球。」

桃猿總教練曾豪駒表示，威克前幾天向球隊報到，工作證也已經核發，「明天應該就會先在二軍出賽。」至於目前洋將布局，由於艾普勒正在二軍準備下一次先發輪值，教練團仍須觀察實戰狀況，再做最後的取捨。

關鍵字： 樂天桃猿威克洋砲中職日本職棒

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