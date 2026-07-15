何宗旂任意引退網路傳聞非主因　經紀公司：已報警、目前深刻反省

▲何宗旂 。（圖／資料照）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍投手何宗旂因多次違反球隊生活紀律規範，經球團多次輔導及要求改善仍未見成效，雙方協商後由何宗旂提出任意引退申請。針對先前網路流傳的相關訊息，經紀公司表示，第一時間已向警方報案，相關傳聞並非此次離隊主因。

經紀公司表示，針對網路訊息截圖及相關內容，發現後第一時間就前往報案，相關文章約在報案後約10分鐘後遭到刪除。由於當時有多個帳號發文，內容是否真實仍有待釐清。

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至於此次離隊原因，何宗旂在生活管理及遵守球隊規範方面確實未完全做到，包括遲到等狀況，因此決定先沉澱並主動申請離隊。經紀公司轉述，何宗旂目前正在深刻反省，也會先將自己調整好。

味全龍則表示，何宗旂多次違反球隊生活紀律規範，球團曾多次輔導並要求改善，但始終未見成效，最終雙方無法達成後續合作共識，因此同意他提出任意引退申請。球團也感謝何宗旂過去的付出，並祝福他未來一切順利。

何宗旂本季在二軍出賽10場，全部擔任後援，累計投9.1局，戰績0勝1敗、防禦率3.86，最快球速曾達151公里，最後一次登板為6月24日。何宗旂去年才獲味全龍選秀指名，職業生涯未滿一年便告一段落。