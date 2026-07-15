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曾聖安雷射肩長傳助中華隊奪季軍　紅雀第8輪左投滑球最震撼

▲中華隊曾聖安。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊曾聖安。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

味全龍新秀曾聖安參加2026年第一屆四國菁英棒球對抗賽，15日季軍戰從右外野上演關鍵長傳阻殺，擋下韓國隊追平分，幫助中華隊以1比0獲勝。完成阻殺後，他興奮在場上放聲大吼，賽後坦言，前幾場表現較悶，到了最後一戰只想徹底放開來打。

曾聖安表示，「前面幾場自己比較悶一點，想說都已經最後一場了，就讓自己放開來一點。最後那個關鍵守備完成後，就很想喊一下。」

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此次中華隊找來6名中職現役球員參賽，曾聖安在母隊多被安排在第9棒，此次前三場則扛起開路先鋒，坦言一度不太適應。他說，對手投手常以變化球為主，自己前幾場幾乎都沒有掌握好。這場季軍戰他則調整回第9棒，打擊方面，2保送、1支二壘安打。

曾聖安也從比賽中發現，各隊投手會根據他前一打席的內容調整配球，「即使兩好零壞，也可能直接用變化球搶好球數。美國、日本都是這樣，韓國則是直球比例比較高。」他認為，這也是自己此行最大的收穫之一。

首戰面對美國隊左投哈里森（Luke Harrison），曾聖安對他的滑球印象深刻。哈里森隨後在大聯盟選秀第8輪、第234順位獲紅雀指名，曾聖安說，「他的變化球幅度超大，是滑球，投到紅中外側幾乎都不能打。只要去追外面的球，幾乎不可能打好，反而很容易揮到非常壞的球。」隔天得知哈里森獲紅雀指名，確實感受到彼此層級不同。

曾聖安高中時期曾代表中華隊參加U18賽事，如今經過職棒一軍歷練，再回到大學層級國際賽，他坦言強度仍有差距，但關鍵在於臨場適應能力。他表示，「現在打這種比賽，我覺得比的是適應能力。能不能馬上把自己調整到好的狀態，才有機會繳出好表現。」

此次中華隊以觀察U23世界盃培訓人選為主，曾聖安也將國手資格列為目標，不過仍須視球團是否放行。他坦言，現階段最需要持續加強的，仍是打擊表現。

關鍵字： 曾聖安中華隊韓國隊阻殺四國賽

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