張翔入選亞運期待和老友再戰　回憶搭擋古林：接他的球很爽！





▲張翔。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅捕手張翔入選2026年名古屋亞運中華隊名單，對於首次參與亞運層級賽事，張翔坦言並沒有特別設定目標，只希望能把每一場比賽做到最好，而統一獅總教練林岳平也點出，這將是他邁向未來國家隊主戰捕手的重要起點。

談到入選亞運代表隊的心情，張翔先是愣了一下，隨後笑著表示，「其實沒有什麼特別期待，就是一場一場把它做得最好。」他透露，上一次代表國家隊出賽要追溯到2022年的U23世界盃。

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巧合的是，張翔當年在U23時期就曾與莊陳仲敖、王彥程等人並肩作戰，如今又有機會在亞運再度搭檔。對於即將再度合作，他直言相當期待。

林岳平談到張翔與朱迦恩雙雙入選時表示，兩人都值得透過這次國際賽累積經驗，尤其是捕手位置，「如果張翔要成為未來國家隊需要的捕手，這是第一個必須參與的比賽。」他認為，相較於其他大型國際賽，亞運對年輕球員而言，是相對適合磨練與成長的舞台。

在林岱安離隊後，張翔今年適時頂上一軍，成為不可或缺的捕手戰力。他認為自己已逐漸適應職棒節奏。面對賽季中再披國家隊戰袍，他表示，「今年都跟著一軍，有感覺到怎麼樣調整自己，就是一場一場這樣。」至於過去曾被教練團考量體能狀況、刻意安排休息，如今他自信表示，「現在就沒什麼感覺，每天都可以出賽。」

本屆中華隊僅帶兩名捕手，肩負的責任勢必更加吃重，不過張翔並不擔心，「一場一場，沒關係啊。」至於最期待與哪位隊友合作，他笑說，「不管有誰，能一起進到中華隊就很開心。」

張翔也透露，平時偶爾會在社群影片上看到王彥程、莊陳仲敖等昔日隊友的投球畫面，感覺大家旅外後都變得更加成熟。

事實上，包括旅日的統一獅學長古林睿煬以及高中同窗林昱珉的球，他過去都曾接捕過。有望再度搭配的古林，他毫不掩飾興奮之情，笑說：「接他的球很爽！跟站在旁邊看一樣，很爽。」