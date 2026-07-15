梅西生涯首戰「三獅軍團」！前隊友斷言防不住　英門神：別只盯他

▲英格蘭該如何封堵梅西，阿根廷前國腳直言守不住。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽即將迎來最扣人心弦的史詩級對決，奪冠大熱門阿根廷將在4強戰正面交鋒英格蘭。這場比賽最受矚目的焦點，莫過於當代球王梅西（Lionel Messi）職業生涯首度在正式比賽對決「三獅軍團」。對此，前阿根廷國腳費爾南德斯（Federico Fernandez）直言，防守梅西根本是「無解難題」；而英格蘭門神皮克福德（Jordan Pickford）則喊話，球隊絕不能只把注意力放在梅西一人身上。

現年38歲的梅西，本屆賽事依舊展現「戰神」等級表現，目前已狂轟8進球、2助攻，距離帶領藍白軍團連續兩屆闖進決賽僅差最後一勝。有趣的是，這竟是梅西漫長職業生涯中，首次在正式賽場碰上英格蘭。

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曾與梅西並肩作戰、也曾效力英超紐卡索聯與斯旺西的後衛費爾南德斯，在接受《talkSPORT》專訪時，對英格蘭如何限制梅西給出了相當「毒舌」的評價。他直言，「你根本防不住他！這個問題已經被問了整整20年，但從來沒有答案。」

費爾南德斯進一步分析，「梅西總能找到空間，無論是回撤接球還是拉邊，他只需要一記精準傳球或一次完美停球就能改變戰局。就算你派專人盯防也沒用，過去這幾年，全世界都在他身上嘗試過各種防守方式了。」他甚至幽默透露，以前在國家隊訓練時，都會請求教練把他跟梅西分在同一組，「這樣我就不用去防守他了！」

面對梅西的強大威脅，英格蘭主力門將皮克福德則展現強大心理素質。他強調，雖然梅西是史上最偉大的球員之一，但由圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的三獅軍團必須保持冷靜，「我們不能只談論梅西，阿根廷是衛冕冠軍，整體實力非常強大。但我們同樣擁有頂尖天賦與團隊凝聚力，關鍵在於專注於我們自己的發揮。」

皮克福德表示，英格蘭已經為各種劇本做好準備，「無論是90分鐘、120分鐘甚至是PK大戰，我們都準備好了。這是一場頂尖對決，誰贏就能拿到決賽門票。」

根據數據統計，英格蘭本屆進攻端高度仰賴雙核心，凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）兩人合力包辦了球隊13顆進球中的12顆，火力分布相對集中。這場「英阿大戰」的勝方，將在台灣時間下周一與先行晉級的西班牙爭奪最終的世界冠軍金盃。