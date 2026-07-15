運動雲

>

梅西生涯首戰「三獅軍團」！前隊友斷言防不住　英門神：別只盯他

▲▼阿根廷梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭該如何封堵梅西，阿根廷前國腳直言守不住。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽即將迎來最扣人心弦的史詩級對決，奪冠大熱門阿根廷將在4強戰正面交鋒英格蘭。這場比賽最受矚目的焦點，莫過於當代球王梅西（Lionel Messi）職業生涯首度在正式比賽對決「三獅軍團」。對此，前阿根廷國腳費爾南德斯（Federico Fernandez）直言，防守梅西根本是「無解難題」；而英格蘭門神皮克福德（Jordan Pickford）則喊話，球隊絕不能只把注意力放在梅西一人身上。

現年38歲的梅西，本屆賽事依舊展現「戰神」等級表現，目前已狂轟8進球、2助攻，距離帶領藍白軍團連續兩屆闖進決賽僅差最後一勝。有趣的是，這竟是梅西漫長職業生涯中，首次在正式賽場碰上英格蘭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾與梅西並肩作戰、也曾效力英超紐卡索聯與斯旺西的後衛費爾南德斯，在接受《talkSPORT》專訪時，對英格蘭如何限制梅西給出了相當「毒舌」的評價。他直言，「你根本防不住他！這個問題已經被問了整整20年，但從來沒有答案。」

費爾南德斯進一步分析，「梅西總能找到空間，無論是回撤接球還是拉邊，他只需要一記精準傳球或一次完美停球就能改變戰局。就算你派專人盯防也沒用，過去這幾年，全世界都在他身上嘗試過各種防守方式了。」他甚至幽默透露，以前在國家隊訓練時，都會請求教練把他跟梅西分在同一組，「這樣我就不用去防守他了！」

面對梅西的強大威脅，英格蘭主力門將皮克福德則展現強大心理素質。他強調，雖然梅西是史上最偉大的球員之一，但由圖赫爾（Thomas Tuchel）率領的三獅軍團必須保持冷靜，「我們不能只談論梅西，阿根廷是衛冕冠軍，整體實力非常強大。但我們同樣擁有頂尖天賦與團隊凝聚力，關鍵在於專注於我們自己的發揮。」

皮克福德表示，英格蘭已經為各種劇本做好準備，「無論是90分鐘、120分鐘甚至是PK大戰，我們都準備好了。這是一場頂尖對決，誰贏就能拿到決賽門票。」

根據數據統計，英格蘭本屆進攻端高度仰賴雙核心，凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）兩人合力包辦了球隊13顆進球中的12顆，火力分布相對集中。這場「英阿大戰」的勝方，將在台灣時間下周一與先行晉級的西班牙爭奪最終的世界冠軍金盃。

關鍵字： 2026世足4強世界盃阿根廷梅西Lionel Messi英格蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

英阿大戰火藥味炸裂！亞特蘭大維安最高警戒　FBI嚴防球迷衝突

英阿大戰火藥味炸裂！亞特蘭大維安最高警戒　FBI嚴防球迷衝突

登貝萊也難逃魔咒　金球獎得主奪冠仍是「不可能任務」

登貝萊也難逃魔咒　金球獎得主奪冠仍是「不可能任務」

世足決賽變超級盃？瑪丹娜、BTS夢幻陣容空降　「超時中場秀」引爆爭議

世足決賽變超級盃？瑪丹娜、BTS夢幻陣容空降　「超時中場秀」引爆爭議

好慘！「麟榤配」連5站一輪遊　日本賽無緣16強

好慘！「麟榤配」連5站一輪遊　日本賽無緣16強

三獅軍團新王是他？　前國腳點名貝林漢姆接替凱恩當隊長

三獅軍團新王是他？　前國腳點名貝林漢姆接替凱恩當隊長

唯一沒贏就是維德角！　西班牙近14戰豪取13勝展威力

唯一沒贏就是維德角！　西班牙近14戰豪取13勝展威力

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

法國0比2不敵西班牙止步4強　防線悍將砲轟裁判：水準不足

法國0比2不敵西班牙止步4強　防線悍將砲轟裁判：水準不足

姆巴佩最狂天敵是他！　19歲新星亞馬爾淘汰賽對戰「6勝0敗」太狂

姆巴佩最狂天敵是他！　19歲新星亞馬爾淘汰賽對戰「6勝0敗」太狂

法國「最強矛盾」硬碰西班牙　梅西領軍阿根廷力抗英格蘭空中霸權

法國「最強矛盾」硬碰西班牙　梅西領軍阿根廷力抗英格蘭空中霸權

【這暗器太狠】突遭隔壁船空投青蛙！　男乘客崩潰秒跳船

熱門新聞

姆巴佩賽後認輸！自嘆法國隊「配不上決賽」　痛揭輸球真相

5年前神預言瘋傳！2026世界盃決賽劇本只差1步　ESPN也朝聖轉發

姆巴佩一臉呆滯！法國隊28年紀錄被破、落入季軍戰　

快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇從騎士、熱火、七六人3選1加盟

快訊／奪冠大熱門法國慘敗！西班牙隔16年進世界盃冠軍戰

味全龍20歲投手任意引退！多次違反生活紀律　職棒生涯不到1年

讀者回應

﻿

熱門新聞

1姆巴佩賽後認輸！嘆法國配不上決賽

2世界盃驚現「時空旅人」？

3姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

4詹皇將從騎士、熱火、七六人3選1加盟

5奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

最新新聞

1何宗旂任意引退非因網路傳聞

2新庄也有一隻酷洛米　餅總笑：我送的

3李灝宇前隊友轉戰波士頓改當鄭宗哲隊友

4曾聖安雷射肩長傳助中華隊奪季軍

5張翔回憶搭擋古林：接他的球很爽！

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

【哈蘭德也受不了】挪威2.5小時閃電搬飯店！　再架黑網防英媒偷戰術

【多慧超誠實】粉絲說跟她同年　問「我看起來很老嗎？」她秒點頭XD

「世界盃改變了我」哈蘭德7球謝幕　驕傲喊：我們讓世界認識挪威

【恐怖對峙畫面】美籍男涉殺音樂教室老闆　警連開4槍制伏

【眼裡只有郵差叔叔】小狗見郵差超開心　超萌小跳步收信融化網友

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

【噴飛20公尺】台東女遭機車高速撞擊！ 倒地重傷
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366