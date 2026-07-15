獅支援兩將打亞運　林岳平霸氣：5個也沒關係！人家需要就全力支持

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

2026年名古屋亞運棒球中華隊24人名單日前公布，統一獅共有捕手張翔、外野手朱迦恩兩人入選，是中職唯一支援兩名球員的球隊。不過，總教練林岳平並不在意人數多寡，直言只要國家隊有需要，在球隊有能力支援的情況下，都會全力支持。

記者問道只有獅隊出2人，林岳平笑回，「出五個也沒關係。」他強調，自己從來不會以人數多寡來衡量得失，「不管出幾個，既然國家隊徵召有需要我們的戰力，在我們可以配合、可以支援的情況下，都會全力支持。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林岳平指出，除了支援國家隊之外，他也希望選手能藉由國際賽拓展棒球視野，「亞運、經典賽是四年一次，球季則是每年都有，不見得每一次的重要國際賽，這些選手都有機會被徵召。」因此，只要球隊有人能夠銜接空缺，他都願意支持球員披上中華隊戰袍。

曾率領中華隊征戰國際賽的林岳平坦言，自己很清楚國家隊在選材與協調上的困難，「這個過程怎麼甄選、怎麼尋找選手，我沒辦法去解釋，但只要人家需要我們的戰力，我們就支持。」

中信兄弟領隊彭政閔先前受訪表示，各隊一開始都有提供一份名單，這份名單主要以需解兵役的選手為主。林岳平透露，球團最初確實曾呈報符合資格的球員名單，但球隊還是會以以「能力」作為首要考量，「不是說選手有兵役問題，我們就把他推去，還是要看他的能力是不是適合成為國家隊戰力。」

對於張翔與朱迦恩雙雙入選，林岳平認為兩人都值得這次磨練。尤其是捕手張翔，他直言，「如果要成為未來國家隊需要的捕手，這是第一個必須參與的比賽。」

他也認為，相較其他國際大賽，亞運對年輕選手而言，是相對適合累積經驗的舞台。 至於朱迦恩，林岳平則指出，他目前正是球隊狀況最好的打者之一，而張翔也是獅隊本季相當重要的戰力，「我認為這些都是有助於國家的戰力，被肯定就去打，因為四年後，也許沒有他們的機會。」

雖然主力球員將在球季尾聲離隊投入亞運，林岳平並不擔心對戰績造成衝擊。他表示，球隊早已開始思考戰力銜接問題，近期持續讓柯育民上一軍，就是希望提前觀察替補戰力；今天也拉上捕手余羿賢，希望在張翔缺陣時，能找到第二、第三號捕手的人選。

至於外野戰力，林岳平則笑說不用太擔心，「我們目前最強、最不缺的就是外野手。」他也認為，主力球員被徵召，對其他選手而言未嘗不是機會，「如果上來打不出來，也沒辦法怨天尤人。」

林岳平最後強調，國家既然將亞運視為亞洲最高層級的綜合運動賽會，想要爭取佳績，自然必須集結最強戰力，「大家都只是在做該做的事情。」