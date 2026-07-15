西班牙鐵衛庫庫雷亞成贏球功臣　女友曬一家五口照掀球迷熱議

實習記者陳鈺唐／綜合報導

西班牙在世界盃4強戰以2比0擊敗法國，睽違16年再度挺進決賽，成功限制法國王牌姆巴佩（Kylian Mbappé）的後衛庫庫雷亞（Marc Cucurella）則成為贏球功臣之一。賽後，庫庫雷亞的網紅女友羅德里格斯（Claudia Rodriguez）在社群媒體分享一家五口合照，也意外成為網友熱議焦點。

以一頭招牌捲髮聞名的庫庫雷亞，此戰多次成功化解姆巴佩的攻勢，幫助西班牙以2比0擊敗法國，自2010年南非世界盃奪冠後，暌違4屆賽會再度闖進決賽。

賽後，羅德里格斯在Instagram曬出與庫庫雷亞及3名孩子的全家福，並寫下「我們要前進決賽了！」分享晉級喜悅，庫庫雷亞也甜蜜留言回應：「我愛妳。」

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羅德里格斯除了是社群網紅外，也身兼模特兒與設計師。兩人自2018年開始交往，目前育有3名孩子，幸福家庭生活備受關注。

照片曝光後，也吸引不少球迷留言表示，「世界上最美的家庭」、「原來他們有3個小孩，真的太可愛了」、「庫庫雷亞的女友好漂亮」、「老婆太正了」、「身材也太好了吧」，一家五口意外成為西班牙晉級決賽後的另一個討論焦點。

▲庫庫雷亞（Marc Cucurella）與女友羅德里格斯（Claudia Rodriguez）。（圖截自X）