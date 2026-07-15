手機通知狂響才知入選亞運　郭子銓首披國家隊戰袍：很不簡單

▲中華隊郭子銓。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台中報導

台灣電力投手郭子銓首度入選中華隊正式名單，就將出征愛知名古屋亞運。他透露，名單公布時自己仍在睡覺，直到手機群組不斷跳出恭喜訊息才被吵醒，甚至一度反問「恭喜什麼？」得知入選後相當開心，也直言能在成棒階段入選亞運，是一件很不簡單的事。

郭子銓今天對韓國先發4局，被敲2支安打，送出6次三振、1次保送，沒有失分。他表示，前3局控球大致能投到想要的位置，因此收到不錯效果；第4局投完後感覺手部較緊，加上後續投手已完成準備，因此提前退場。

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郭子銓日前隨隊參加哈連盃，分別對荷蘭、捷克登板，其中一場投出6局無失分。他認為此次國際賽收穫很大，也是第一次真正面對歐美打者，「他們的打擊爆發力很好，稍微失投，球可能就不見了。」因此未來必須更加要求投球角度與進壘位置。

從台體加入台電後，郭子銓的球速明顯提升。他透露，大學時最快僅約140公里出頭，進入台電一、兩年後逐漸進步，最快曾投到150公里，其餘多次來到149公里，「都差那一公里。」除了原本的曲球與指叉球，他近年也重新練習滑球，希望增加先發投手可運用的球種。

談到在台電的成長，郭子銓表示，剛進隊時球速與準度都不算理想，經過教練團訓練後逐漸進步。此次集訓期間，學長王政浩也分享許多實戰經驗，包括臨場反應、變化球運用及投球「眉角」，讓他認為相當寶貴。

郭子銓進入台電後大多擔任先發，近兩、三年維持穩定表現。他坦言，亞運一直是自己業餘階段的最大目標，去年未能入選亞錦賽後，從今年春季聯賽開打前就開始將目標放在亞運，如今終於如願披上國家隊戰袍。

▲中華隊郭子銓。（圖／中華棒協提供）