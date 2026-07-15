英阿大戰火藥味炸裂！亞特蘭大維安最高警戒　FBI嚴防球迷衝突

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃即將迎來最令人血脈賁張的「宿敵對決」！4強準決賽由英格蘭強碰阿根廷，這場不僅是攸關決賽門票的頂尖對決，場外氣氛更是劍拔弩張。據英媒報導，這場在亞特蘭大舉行的賽事，已被FIFA（國際足總）、FBI（美國聯邦調查局）及當地執法單位列為本屆「最高風險」賽事，維安層級全面升級，嚴防雙方球迷爆發大規模衝突。

▲「三獅軍團」英格蘭將面對衛冕軍阿根廷，挑戰晉級冠軍賽門票。（圖／達志影像／美聯社）

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英格蘭與阿根廷之間的足球恩怨糾葛多年，除了場上的勝負，背後更籠罩著1982年福克蘭群島（阿根廷稱馬爾維納斯群島）戰爭的歷史陰影。根據《路透社》報導，亞特蘭大警方不敢掉以輕心，已針對這場具備高度政治敏感性的比賽加強部署，並與FBI等安全單位緊密協調。

據英媒《泰晤士報》指出，由於兩國長年的足球宿怨與近期球迷間的小規模摩擦，這場4強戰被視為本屆世界盃維安難度最高的一役。阿根廷安全部長透露，現場將動員約1600名警力維持秩序，並首度採取「球迷分流入場」模式，試圖將雙方支持者完全隔開，降低賽前聚集引發衝突的風險。

然而，維安仍面臨巨大挑戰。由於FIFA的票務制度並未強制採取看台物理隔離，加上大量球票流入二級市場，屆時場內恐會出現英阿球迷混坐的狀況。為此，當地執法單位已研議將亞特蘭大市區的酒吧劃分為「英格蘭區」與「阿根廷區」，並嚴禁任何帶有政治挑釁意味的旗幟（如涉及群島主權之標語）進入球場。

回顧兩隊交手史，火藥味從未消失。1986年世界盃，馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」與「世紀進球」淘汰英格蘭；1998年世界盃，貝克漢（David Beckham）的紅牌事件更成為英格蘭球迷心中永遠的痛。

本屆賽事，阿根廷隊的應援歌曲中再度出現「為了馬爾維納斯、為了馬拉度納、為了梅西最後一屆世界盃」等歌詞，再次觸動兩國敏感神經。

這場世紀對決的勝方，將在決賽與已經率先晉級的西班牙爭奪金盃。英格蘭渴望延續自1966年後的冠軍夢，而阿根廷則力拚衛冕，要送球王梅西（Lionel Messi）再度站上世界之巔。

▲梅西誓言領軍阿根廷寫下世界盃衛冕連霸大業。（圖／達志影像／美聯社）